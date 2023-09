Durante la stagione estiva e primaverile, tutte noi tendiamo a frequentare maggiormente il balcone poiché ci permette di vivere all’aperto pur senza rinunciare alla comodità di casa.

Per chi ha passato le serate in questo spazio esterno della casa, sa che è arrivata l’ora di pulirlo a fondo per rimuovere tutto lo sporco accumulato.

Ma sapevate che vi basta solo una bottiglia di aceto di alcol per pulirlo da cima a fondo? Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Ringhiere

Iniziamo dalle ringhiere, in quanto sono la parte del balcone più esposta e più soggetta all’accumulo di polvere e di sporco. Per fortuna, però, con l’aceto potete averle pulite in pochi minuti! Tutto ciò che dovrete fare è iniziare a passare la scopa in modo da non spostare la polvere da una parte all’altra della superficie e da non farla indurire con l’acqua.

Dopodiché, versate 1 bicchiere d’aceto in un secchio contenente acqua calda, immergete un panno al suo interno e passatelo sulla ringhiera. Infine, strizzate il panno e asciugate accuratamente.

Persiane e tapparelle

Una volta pulite le ringhiere, passiamo alla pulizia delle persiane e tapparelle, le quali tendono ad accumulare comunque molta polvere e a diventare opache. In questo caso, vi suggeriamo di riempire un secchio con acqua e di aggiungere, poi, 1/2 bicchiere d’aceto bianco.

Dopodiché, immergete una spugnetta all’interno della miscela e passatela sulle persiane e sulle tapparelle più volte, strofinando in particolar modo sulle zone che presentano macchie ostinate. Infine, risciacquate con un panno in microfibra e le persiane saranno tornate lucide e come nuove!

Ovviamente, vi suggeriamo di cambiare più volte l’acqua nel secchio se notate che si fa subito nera.

Vetri

Dopo la pulizia delle persiane e delle tapparelle, non può mancare la pulizia dei vetri in modo da eliminare eventuali aloni o macchie di pioggia. L’aceto, quindi, grazie alle sue proprietà lucidanti aiuterà a lavarli e a farli brillare come non mai!

Riempite, quindi, un flacone spray con 3 parti di aceto e 1 parte di acqua preferibilmente demineralizzata, dopodiché agitate bene la miscela per far amalgamare gli ingredienti e vaporizzatela sui vetri.

Infine, passate un panno in microfibra ed effettuate movimenti circolari in modo da rimuovere tutti gli aloni e le macchie!

Vasi delle piante

Noi tutte (quasi) amiamo allestire il balcone con le piante tanto da renderlo un vero e proprio angolo green! Per questo, nella pulizia del balcone deve essere compresa anche la pulizia dei vasi che presentano macchie di polvere o di terreno.

Le proprietà sgrassanti dell’aceto, però, verranno in vostro soccorso! Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è una manna dal cielo anche per sgrassare e disincrostare le pentole!

Versate un po’ di aceto su una spugnetta, dopodiché strofinatela sui vasi. A questo punto, passate un panno in microfibra imbevuto di sola acqua in modo da risciacquare. Infine, asciugate e i vasi torneranno come nuovi!

Pavimenti

Infine, puliamo l’ultima superficie del nostro balcone: i pavimenti, che solitamente sono belli resistenti dal momento che sono esposti agli agenti esterni continuamente.

Riempite un secchio con acqua calda e 1 bicchiere d’aceto, immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta e passatelo più volte sul pavimento. Dopodiché, risciacquate, asciugate e vedrete che sarà pulito come non mai!

Altri rimedi per pulire il Balcone (VIDEO)

Per pulire il Balcone da cima a fondo, inoltre, abbiamo preparato un video semplicissimo per voi:

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare alcun elemento.

Ricordate, inoltre, che l’aceto non va su marmo e pietra naturale.