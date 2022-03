Forse nessuno vi aveva ancora detto che se mangiare un’arancia e poi ne gettate le bucce, state facendo un grosso errore!

Ebbene sì, la scorza di questo fantastico agrume si possono riutilizzare ovunque e per ogni evenienza in casa, soprattutto se si tratta di dire addio a cattivi odori o se avete un giardino!

Se non avete mai provato dei trucchetti con il frutto in questione, è arrivato il momento di capire fino in fondo come potrebbe cambiarvi piccole faccende domestiche!

Vediamo insieme come usare le bucce d’arancia in casa e in giardino!

Casa

Partiamo proprio dalla casa, luogo in cui si consuma principalmente l’agrume!

Ogni giorno si affrontano dei piccoli problemini per i quali cerchiamo una soluzione senza sapere che ce l’abbiamo proprio sotto agli occhi!

Infuso profumato

La prima cosa che potete fare molto funzionale è un infuso profumato!

Avete presente tutte le volte in cui in casa avete cattivi odori per aver cucinato la frittura o per la puzza di bruciato?

Bene, quando vi trovate di fronte ad una situazione del genere o se volete semplicemente spargere un buon odore, potete usare le bucce d’arancia!

Dovrete metterle all’interno di un pentolino con acqua e mezzo cucchiaino di cannella, mescolate e tenete la fiamma bassa finché non bolle.

Una volta arrivata ad ebollizione, spegnete il fuoco e lasciate che il vapore si sparga all’interno della cucina o portatelo in altre camere da profumare!

Nelle scarpe

Quando nelle scarpe si accumula umidità o sono male odoranti, non vi serve altro che le bucce d’arancia per sentire di nuovo l’odore di fresco!

Dovrete mettere le bucce all’interno delle scarpe e lasciarle fuori al balcone all’aria fresca per tutta la notte.

In questo modo le bucce assorbiranno tutta la puzza e il giorno dopo non avrete più questo problema!

Armadio e cassetti

Aprire le porte di armadio e cassetti e sentire un ottimo profumo è una delle cose più belle in casa!

Dopo una pulizia profonda, bisognerebbe sempre inserire qualcosa nei nostri mobili che possa fungere da profumatore naturale.

Se non avete mai provato un rimedio del genere, non posso che consigliarvi le bucce d’arancia!

Dovrete semplicemente metterle all’interno di un sacchetto traspirante a maglie larghe e posizionarlo poi nell’armadio o nei cassetti.

Cambiate periodicamente le bucce ed ecco fatto!

Sui caloriferi

Ultimo trucchetto che potete provare in casa è mettere le bucce d’arancia sui caloriferi!

Potete metterle direttamente su stufe o termosifoni e vedrete che mentre essiccano, rilasceranno un ottimo profumo in casa!

In alternativa preparate l’infuso di cui abbiamo parlato prima, trasferitelo in un barattolo e avrete lo stesso effetto!

Giardino

Una volta che ci siamo occupati della casa, vediamo in che modo le bucce di quest’agrume possono aiutare in giardino!

N.B. Le bucce d’arancia possono essere comode per alcune cose, ma non indicate per altre. Infatti se si lasciano troppo tempo, potrebbero attirare dei parassiti. Dunque è sempre bene verificare periodicamente lo stato e assicurarsi di poterle utilizzare.

Per concimare

Se siete amanti dei rimedi naturali per concimare il terreno, non potete non usare le bucce d’arancia!

Tante persone le usano in minime quantità per preparare il proprio compost fai da te o per aggiungerle ad uno già pronto.

Dovrete spezzettarle fino a farle diventare una sorta di poltiglia e poi unirle ad un composto che già usate o ad altri ingredienti per farlo da zero.

Per allontanare i gatti

I gatti molto spesso minano le piante che abbiamo nel giardino, dunque non sono sempre degli ospiti graditi.

Bisogna, quindi, attuare dei rimedi per allontanarli, ma anziché passare a metodi dannosi, basterà mettere delle bucce d’arancia in giardino!

Infatti questi animali odiano l’aroma emanato dalle arance, dunque faranno subito dietro front!

Avvertenze

Vi ricordo di verificare sempre che le bucce d’arancia non danneggino il giardino. Inoltre non usatele in caso di allergie o ipersensibilità.