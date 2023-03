Il piano cottura tende facilmente a sporcarsi poiché “raccoglie” gli schizzi di olio e di grasso durante la preparazione dei pasti.

Per pulirlo a fondo, quindi, ci serviamo dei più svariati detersivi in grado di rimuovere le macchie più incrostate, ignorando che questi sono spesso molto inquinanti.

E come fare? Facile, basta ricorrere a degli ingredienti che sicuramente avrete in casa, tra cui le bucce di mele in grado di pulire e sgrassare il piano cottura a fondo. Vediamo come fare!

Come fare

Il metodo delle bucce di mela è davvero un gioco da ragazzi, in quanto è facile e immediato da provare. Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è mettere le bucce di mela in un pentolino e riempire, poi, con acqua fino a quando la quantità dell’acqua non supera il volume delle bucce di circa 1 dito.

Dopodiché, accendete a fiamma lenta e portate l’acqua a bollore mescolando continuamente per non far attaccare le bucce. Quando le bucce vi sembreranno morbide, non vi resta che spegnere il fuoco e filtrare la miscela ottenuta versandola in un flacone con spray.

A questo punto, vaporizzate il composto sul piano cottura e lasciare agire per un po’ prima di passare una spugnetta per strofinare. Infine, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e asciugate accuratamente con un panno asciutto e morbido: e delle macchie non ci sarà più traccia!

Altri trucchetti utili per pulire il piano cottura

Oltre al trucchetto delle bucce di mele, ci sono altri rimedi casalinghi e naturali in grado di pulire e lucidare il vostro piano cottura. Vediamoli insieme!

Crema di bicarbonato

Quando si parla di ingredienti da dispensa, non si può non menzionare il bicarbonato di sodio, noto per la sua capacità di smacchiare fino a rimuovere le incrostazioni più ostinate.

In un bicchiere, quindi, versate qualche cucchiaio di bicarbonato e aggiungete, poi, l’acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto cremoso. Dopodiché, applicatelo sulle superfici di acciaio usando una spugnetta e lasciate agire per almeno 15 minuti.

Infine, passate un panno imbevuto di acqua per risciacquare e asciugate con un panno morbido o carta assorbente. Le proprietà smacchianti e disincrostanti del bicarbonato, inoltre, sono davvero efficaci per togliere le macchie di calcare dal wc!

Sapone giallo

Il sapone giallo è un sapone dalla forte azione pulente e smacchiante. Vi ricordiamo, infatti, che può essere utilizzato come ingrediente base per realizzare uno stick smacchia tutto.

Versate, quindi, un pezzetto di questo sapone in una bacinella contenente acqua e immergete, poi, una spugnetta al suo interno. Dopodiché, passatela direttamente sul piano cottura, avendo cura di strofinare soprattutto sui punti dove sono presenti le incrostazioni.

Se lo preferite, potete anche direttamente strofinare un pezzetto di sapone giallo sulla macchia incrostata di grasso. Infine, non vi resta che risciacquare e addio sporco dal vostro piano cottura!

Aceto e limone

Infine, vediamo un ultimo rimedio in grado di far brillare il vostro piano cottura e farlo tornare come nuovo: l’aceto e il limone! Questi due ingredienti, infatti, vantano proprietà lucidanti e anticalcare, in grado di conferire lucentezza all’acciaio della cucina!

Mescolate, quindi, in una ciotola 200 ml d’aceto, un bicchiere d’acqua e due cucchiai di succo di limone, dopodiché travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, non vi resta che agitare bene il flacone per amalgamare ulteriormente gli ingredienti prima di vaporizzare la miscela direttamente su tutta la superficie del piano cottura e strofinare con una spugna non abrasiva. Infine, risciacquate con un panno e il gioco è fatto!

Avvertenze

I rimedi proposti sono delicati e per niente aggressivi; tuttavia, provateli sempre in un angolino nascosto per essere certe di non recare danni alle superfici. Non utilizzate spugnette abrasive sulle superfici in acciaio, perché potreste graffiarle.