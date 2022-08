Tra i tanti ingredienti che usiamo per prenderci cura della casa con rimedi naturali, ce ne sono alcuni che teniamo sempre a portata di mano, ma che non sappiamo mai come sfruttare al meglio!

Un esempio è l’olio d’oliva, ingrediente fondamentale e prezioso non solo in cucina, ma anche una grande risorsa per le pulizie domestiche!

Infatti questo può contribuire a contrastare e risolvere vari problemini che ogni giorno colpiscono il nostro ambiente.

Oggi vedremo come un solo cucchiaio d’olio può essere usato in casa!

Per togliere e prevenire la polvere

Ebbene sì, l’olio d’oliva è perfetto per togliere e prevenire la polvere, ovvero l’elemento che in casa ci tormenta maggiormente!

Dovrete preparare uno spray mettendo 1 cucchiaio d’olio di 700 ml d’acqua, poi aggiungete anche qualche goccia di olio essenziale nel caso in cui desiderate un buon odore.

Versate tutto in un contenitore spray e agitate prima di usarlo, vaporizzate sulle superfici e passate un panno in cotone.

Vedrete che la polvere andrà via in pochissimo tempo!

Per sgrassare

L’olio sfoggia tutte le sue potenzialità anche quando si tratta di sgrassare lo sporco ostinato!

Pensiamo, ad esempio, al piano cottura e al lavello, sono due pezzi della cucina che molto spesso risentono delle macchie ostinate.

Dunque potete mettere un cucchiaio d’olio d’oliva in un vaporizzatore con almeno 500 ml d’acqua, aggiungete anche 1 bicchiere d’aceto bianco.

Andate a spruzzare il prodotto naturale creato sulla spugna o direttamente sul piano cottura…noterete subito un super pulito!

Spray profumato

Quando volete preparare uno spray profumato per la casa, potete affidarvi all’olio d’oliva!

Ingredienti

1 cucchiaio d’olio d’oliva

1 cucchiaino di olio essenziale alla lavanda

800 ml d’acqua

Dovrete mescolare prima l’olio d’oliva con l’olio essenziale alla lavanda e poi unire all’acqua, travasate la soluzione in un vaporizzatore.

Ricordate sempre di agitare prima il composto prima di spruzzarlo in tutti gli ambienti che desiderate profumare.

Per i vetri

Quando cercate un trucchetto che per i vetri che possa farli tornare come nuovi, perché non usate l’olio d’oliva?

Se usato nel modo giusto, li rende brillanti e senza aloni come non mai!

Quello che dovrete fare è sciogliere 1 cucchiaio di olio d’oliva e mezzo bicchiere d’aceto di mele 800 ml d’acqua (possibilmente demineralizzata).

Trasferite tutto in un vaporizzatore, dopodiché spruzzate sui vetri e usate un panno in cotone o un foglio di giornale per asciugare il tutto.

Per il legno

Ultimo trucchetto con l’olio, ma importantissimo, è per il legno!

L’olio d’oliva rappresenta l’alternativa più naturale ed economica per prendersi cura dei propri mobili ed elementi in legno in maniera molto efficace!

Quello che dovrete fare è mescolare 1 cucchiaio di olio con 2 cucchiai di aceto di mele, successivamente immergete un pennello nel composto e passatelo sul legno.

Lasciate agire per un po’ di tempo in modo che il legno possa nutrirsi delle proprietà dell’olio, dopodiché passate un panno in lana per asciugare.

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare le superfici indicate, vi ricordo di provare i rimedi prima in angoli non visibili.