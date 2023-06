Macchie gialle nel wc? Prova con l’acido citrico

Nonostante la pulizia costante del nostro wc, questo sembra non essere mai brillante e bianco come vorremmo.

Per sua stessa natura, infatti, tende alla formazione di macchie di calcare che si ingialliscono a causa del contatto con l’acido urico. E diciamocelo, quelle macchie non sono per niente belle!

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere le macchie gialle nel wc con l’acido citrico. Ecco il trucchetto per voi!

Come fare

Provare il trucchetto dell’acido citrico per togliere le macchie gialle dal wc è veramente un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò che dovrete fare è versare 150 g di acido citrico in una brocca graduata contenente 1 lt d’acqua, dopodiché mescolate accuratamente fino ad ottenere una miscela omogenea.

A questo punto, non vi resta che versarla direttamente nel wc e lasciarla agire per qualche ora o, preferibilmente, per tutta la notte in modo da farla agire per più tempo possibile e dare il tempo di ammorbidire le incrostazioni di calcare. Per un effetto ancora più diretto ed efficace, potete anche travasare la miscela in un flacone con spray e vaporizzarla direttamente sulle macchie gialle presenti nel WC.

L’indomani, passate lo scopino per strofinare via tutto lo sporco e il calcare e tirate lo sciacquone: la vostra toilette sarà come nuova!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come fare step by step!

Questo rimedio risulta essere molto efficace in quanto l’acido citrico è un ingrediente dalle proprietà disincrostanti e smacchianti. Inoltre, agisce come un anticalcare naturale e non a caso viene utilizzato come cura lavatrice e cura lavastoviglie fai da te!

Cremina con acido citrico

In alternativa al rimedio visto finora, potete anche combinare l’acido citrico con un altro ingrediente fino ad ottenere una cremina fai da te dalle forti proprietà disincrostanti. Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

Farina q.b.

Sciogliete l’acido citrico in un flacone spray contenente un litro d’acqua, dopodiché tirate lo sciacquone del WC e versate sulla macchia gialla una bella manciata di farina facendola aderire per bene.

A questo punto, vaporizzate la miscela di acido citrico sulla farina: noterete che si formerà una sorta di composto cremoso; quindi, strofinate energicamente con lo scopino e lasciate agire il tutto per un’intera notte. L’indomani, strofinate di nuovo sulla macchia e tirate lo sciacquone: le macchie gialle saranno solo un brutto ricordo e il vostro wc sarà bianco come non mai!

La leggera azione abrasiva della farina, infatti, è in grado non solo di togliere le macchie di calcare, ma anche di lucidare! Non a caso, viene utilizzata anche per rendere brillante il lavandino opaco!

Se non avete l’acido citrico, potete anche semplicemente versare un po’ di aceto sull’alone giallo coperto di farina e proceder come già visto.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi e sul suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio. Vi consigliamo, quindi, di prediligere l’acido citrico, più ecologico.