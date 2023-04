Non buttare le foglie d’Arancia ma usale in Casa per profumare

Le foglie d’arancia possono essere davvero preziose in casa, ma purtroppo sono la prima cosa che si getta via di quest’agrume!

Analogamente alle bucce, anche le foglie possono dare un grande contributo nell’ambiente, soprattutto spargendo il loro inebriante profumo.

Dunque non bisogna mai buttarle! Scopriamo tutti i metodi per usare le foglie d’arancia in casa!

Infuso profumato

Un meraviglioso infuso al profumo d’arancia è il primo modo che possiamo sfruttare per riutilizzare le foglie di questo meraviglioso agrume!

Prepararlo è semplicissimo e serviranno pochi ingredienti, vediamo subito come!

Riempite un pentolino con acqua, aggiungete 5 o 6 foglie d’arancia e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, lasciate scaldare finché non arriva a bollore.

Successivamente dovrete spegnere e lasciare che il vapore sprigionato dall’infuso raggiunga tutta la cucina!

Se volete profumare anche altre stanze, trasferite il composto in una ciotola e portatelo dove occorre.

Contro i cattivi odori in frigo

Quando si mettono dei cibi dall’odore particolarmente forte nel frigo, questo non manca mai di dare qualche problemino.

La puzza all’interno di quest’elettrodomestico è insostenibile, per cui diventa importante trovare subito una soluzione.

E quale soluzione migliore se non le nostre amate foglie d’arancia?

Dovrete semplicemente metterle in un piattino e aggiungere anche del bicarbonato per deodorare a fondo. Dopo qualche giorno i cattivi odori saranno andati via!

Nel forno

Il forno è un ottimo mezzo per diffondere un buon odore in casa! Infatti quando si preparano i dolci veniamo inebrianti da quell’aroma dolcissimo e meraviglioso.

Per cui le foglie d’arancia possono essere messe su una leccarda con della carta forno e lasciate nel forno per circa 20 minuti a 180°.

Lasciate che il profumo arrivi in tutta la casa, aspettate che raggiunga l’intensità giusta, poi spengetelo e riutilizzate le foglie essiccate sul termosifone o in qualche sacchetto traspirante da mettere in bagno!

Spray profumato fai da te

Se preferite avere un rimedio da tenere sempre a portata di mano che possa profumare subito la casa, allora dovrete preparare lo spray profumato fai da te!

Ingredienti

400 ml d’acqua

6 foglie d’arancia

3 gocce di olio essenziale agli agrumi

1 cucchiaino di bicarbonato

Preparate prima l’infuso con le foglie d’arancia, poi filtratelo e mettetelo nel vaporizzatore; aggiungete il bicarbonato con le gocce di olio essenziale.

Chiudete il flacone spray, agitatelo per unire insieme tutti gli ingredienti e spruzzatelo in casa all’occorrenza!

Rametto nella doccia

A volte dalle arance non si staccano delle foglie, ma dei veri e propri rametti!

In tal caso non gettateli via, ma sciacquateli bene e metteteli all’interno della doccia, lontano dal getto diretto dell’acqua.

Ogni volta che aprirete l’acqua calda, il vapore esalerà tutto il profumo ed il bagno avrà un freschissimo profumo di agrumi!

Sul termosifone

Ultimo trucchetto per usare le bucce d’arancia è sul termosifone!

Quest’ultimo è un ottimo conduttore di profumo, non a caso un trucchetto simile viene usato anche con le scorze di agrumi e con le foglie d’alloro!

Dovrete soltanto mettere le foglie, anche se sono ancora fresche, lungo tutto il termosifone e non ci vorrà molto prima di sentire un buonissimo profumo per tutta la casa!

Toglietele quando si saranno essiccate ed ecco fatto!