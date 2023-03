Come Usare i Fondi di caffè per pulire la Griglia e Piattelli del Piano cottura

L’angolo cottura è il nostro alleato in cucina in quanto ci permette di preparare piatti gustosissimi tutti da assaporare.

Se da una parte, però, viene in nostro soccorso durante la preparazione dei pasti, diventa, invece, il nostro incubo dopo quando bisogna pulirlo e rimuovere tutte le incrostazioni che si sono formate.

Ma oggi vi confidiamo un segreto: bastano i fondi di caffè per sgrassare la griglia e i piattelli del piano cottura in maniera facile e veloce. Vediamo insieme come fare!

Come si fa

Provare il trucchetto dei fondi di caffè per sgrassare le griglie e i piattelli del piano cottura è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò che dovrete fare è mescolare i fondi di caffè con qualche goccia di succo di limone a filo fino ad ottenere una sorta di composto dalla consistenza pastosa.

A questo punto, applicatela su una spugnetta o direttamente sulla buccia del limone come se fosse una spugnetta naturale e strofinate sulle griglie e sui piattelli per rimuovere tutto il grasso incrostato.

Infine, lasciate agire per qualche minuto e procedete con il comune lavaggio e con il risciacquo: le incrostazioni saranno solo un brutto ricordo!

Se da una parte, infatti, il limone vanta una proprietà sgrassante e pulente molto efficace, dall’altra i fondi di caffè svolgono una funzione abrasiva naturale in grado di rimuovere il grasso incrostato in maniera delicata.

Altri trucchetti per pulire griglie e piattelli

Una volta visto il trucchetto con i fondi di caffè e il limone, sarete felici di sapere che ci sono altri trucchetti che possono venire in vostro soccorso per pulire griglie e piattelli in un batter d’occhio. Vediamoli insieme!

Bicarbonato di sodio

Iniziamo dal bicarbonato di sodio, un ingrediente che svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le incrostazioni in maniera delicata. Vi ricordiamo, inoltre, che può essere usato anche per eliminare le macchie di calcare dal wc!

Vi basterà, quindi, mescolare qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, spalmate il composto sulle griglie e sui piattelli, lasciate seccare e dopo con una spugnetta strofinate per mandare via tutto lo sporco!

Per un effetto più efficace, potete anche mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie sciolte a bagnomaria fino a creare una pasta densa dalla consistenza spumosa. Quindi, applicatela sulla spugnetta e strofinate sulle griglie e sui piattelli.

Sapone giallo

Il sapone giallo è un ingrediente molto noto per le sue proprietà sgrassanti e pulenti. Vi ricordiamo, infatti, che può essere utilizzato anche per sgrassare il piano cottura e per rimuovere le incrostazioni più ostinate! Quindi perché non usarlo per le griglie e i piattelli?

Munitevi, quindi, di un pezzetto di questo sapone e applicatelo su una spugnetta facendolo aderire per bene. Dopodiché, strofinatela energicamente sulla griglia e sui piattelli e risciacquate più volte per togliere i residui: addio grasso ostinato!

Aceto e limone

Infine, vediamo un ultimo rimedio che prevede la combinazione di due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa: l’aceto e limone, i quali essendo entrambi acidi sono una manna dal cielo per lucidare la griglia e i piattelli. Vi ricordiamo, inoltre, che questi due ingredienti sono in grado anche di lucidare l’acciaio della cucina a specchio!

Tutto quello che dovrete fare è mettere i piattelli in una pentola e versare 1 bicchiere e mezzo d’aceto con il succo di 1 limone grande. Dopodiché, coprite con acqua molto calda e lasciate in ammollo per un po’ di tempo in modo che l’incrostazione si sciolga per bene.

Per quanto riguarda le griglie, invece, potete mescolare questi due ingredienti, travasarli in un flacone con spray e vaporizzare la miscela così ottenuta direttamente sulle griglie. Lasciate agire per un po’, dopodiché strofinate con una spugnetta e risciacquate!

Avvertenze

Ricordate di provare i rimedi sempre su un’area nascosta delle superficie così da essere certe di non danneggiare e corrodere i piattelli e le griglie.