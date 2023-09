Per quanto sia bello cucinare, è meno bello, poi, pulire tutto l’angolo cottura da cima a fondo.

In particolare, potrebbe essere veramente faticoso pulire i piattelli incrostati e macchiati e farli tornare come nuovi.

Ma se vi dicessimo che potete averli puliti senza fatica? Ebbene sì, vi basterà solo una pentola. Vediamo insieme come fare!

Bicarbonato

Innanzitutto, partiamo da un ingrediente conosciuto per le sue proprietà sgrassanti, smacchianti e per la sua leggera azione abrasiva in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. Stiamo parlando del bicarbonato.

In questo caso, dovrete semplicemente riempire una pentola con acqua bollente e con 4 cucchiai di bicarbonato, mettere in ammollo al suo interno i piattelli e lasciarli per qualche ora in modo da far ammorbidire le incrostazioni e strofinare, poi, con una spugnetta o con uno spazzolino da denti vecchio. Infine, risciacquate, fateli asciugare bene e rimontateli sul piano cottura.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è una manna dal cielo per togliere le macchie e le incrostazioni dai piattelli. Inoltre, grazie alla sua proprietà lucidante, è in grado anche di far brillare tutto il piano cottura!

Vi basterà, quindi, mettere i piattelli in una pentola contenente 300 ml d’acqua e 700 ml d’aceto bollente e lasciarli in ammollo per circa un’ora.

Dopodiché, passate una spugnetta per strofinare e per eliminare l’incrostazione rimasta. Infine, asciugate accuratamente e il gioco è fatto!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche provare l’acido citrico, considerato una manna dal cielo soprattutto per togliere lo sporco dalla lavatrice e dalla lavastoviglie!

Versate, quindi, 75 grammi di acido citrico in una pentola contenente 500 ml di acqua, portatela ad ebollizione e spegnete il fuoco. Dopodiché, immergete i piattelli all’interno della miscela così ottenuta e lasciateli per circa un’ora. Infine, passate una spugnetta non abrasiva o un vecchio spazzolino da denti, strofinate sulle incrostazioni e risciacquate.

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di ingredienti in grado di sgrassare o pulire, non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, il quale viene utilizzato anche per realizzare lo smacchiatore fai da te!

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di riempire una pentola con acqua, portarla ad ebollizione e aggiungere un cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia. Dopodiché, mescolate fino a far sciogliere il sapone e mettete in ammollo in questa miscela saponata i vostri piattelli per circa un’ora. Infine, estraeteli dalla pentola, strofinateli con una spugnetta e risciacquateli.

Sale e limone

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede la combinazione di due ingredienti: il sale e il limone, spesso usati insieme anche per ottener la spugnetta naturale fai da te! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di:

3 cucchiai di sale fino

Succo di 2 limoni

Iniziate con il versare il succo di limone in una ciotola, dopodiché aggiungete il sale e mescolate fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel. A questo punto, versate un po’ di questo composto in una pentola contenente acqua bollente, fatela sciogliere per bene, inserite al suo interno i piattelli e lasciateli in ammollo per qualche ora. Infine, risciacquate accuratamente i piattelli e lasciateli asciugare bene.

Come pulire tutti i fornelli (VIDEO)

E se volete vedere come pulire tutti i fornelli, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Ricordate di provare sempre gli ingredienti in un piccolo angolo dei vostri piattelli per evitare che questi rimedi possano danneggiarli e corroderli.