La rosa non è soltanto un fiore, la rosa è un vero e proprio emblema della delicatezza, dell’amore e del profumo!

Potremmo affermare che è il fiore più diffuso e regalato, nelle sue mille sfaccettature e colori fantastici!

Soprattutto quando arriva il giorno degli innamorati, vediamo rose ovunque a colorare gli angoli della casa, ma il loro scopo non è soltanto questo!

Ci sono tanti rimedi per usare i petali, vediamo insieme 4+1 trucchetti che potete provare in casa con i petali di rosa!

Infuso profumato

Le rose sono il fiore perfetto per preparare un bell’infuso profumato dall’aroma dolce e avvolgente!

Dovrete mettere i petali di rosa (per la quantità regolatevi in base all’intensità che preferite) in un pentolino con acqua e accendere a fiamma bassa finché arriva ad ebollizione.

Successivamente spegnete il fuoco e, facendo molta attenzione, trasferite il composto, petali compresi, in un vaso o in un recipiente a vostro piacimento.

Il vapore acqueo penserà a spargere il buon profumo in casa! Questo trucchetto è l’ideale se si vuol sorprendere una persona amata!

Pot-pourri

Il pot-pourri è un metodo molto usato ed amato sia per abbellire tavoli e mobili di casa, sia per il profumo inebriante che emanano!

Ebbene, potete preparare un ottimo pot-pourri facendo seccare all’aria aperta dei petali di rose per qualche giorno.

Quando vedrete che sono essiccati per bene, scegliete il più bel vaso o contenitore in vetro e ceramica che preferite e sistemate i petali all’interno.

Vedrete che emaneranno un ottimo profumo per giorni!

Con oli essenziali

Un connubio perfetto che vi consiglio di provare assolutamente è l’unione dei petali di rosa con oli essenziali!

Appena prima abbiamo parlato del pot-pourri, per rendere il suo profumo più intenso, potete versare qualche goccia di olio essenziale che preferite sui petali.

Questo è utile soprattutto quando i petali perderanno il loro odore naturale, dato che sono in grado di assorbire il profumo degli oli e di rilasciarlo nell’aria.

Tuttavia, di tanto in tanto, vi consiglio comunque di cambiare petali.

Sacchetti profumati

Avete mai pensato di aprire il vostro armadio e sentire il fantastico odore di rosa?

Se desiderate l’aroma di questo meraviglioso fiore in armadio e cassetti, vi dico subito in che modo potete procedere!

Dovrete sempre far essiccare una buona quantità di petali e poi metterli all’interno di un piccolo sacchetto a maglie larghe e traspirante.

Riponete all’interno del mobile che preferite profumare ed ecco che l’odore raggiungerà anche i vestiti!

Inoltre, anche in questo caso, potete servirvi del prezioso aiuto degli oli essenziali.

Nel deumidificatore

Ultimo consiglio per rendere la vostra casa una vera oasi di benessere al profumo di rosa, è metterne un po’ nel deumidificatore!

Potete usare petali essiccati all’interno del deumidificatore, in modo che l’acqua e il vapore diffondono l’odore.

Inoltre un altro rimedio è spargere dei petali su fonti di calore quali termosifoni o stufe, anch’essi modi ineccepibili per avere un inebriante fragranza in casa!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare questi rimedi in caso di allergie o ipersensibilità.