Anche se la sua consistenza potrebbe risultare difficile da gestire, il sapone giallo è da sempre un ingrediente importantissimo per la cura della casa.

Chi fa particolare attenzione all’impatto ambientale nelle pulizie domestiche non può fare a meno di usarlo, dato che è composto quasi interamente da olio di cocco.

Siete curiosi di scoprire tutto sul sapone giallo? Vediamo i trucchetti in casa e in lavatrice!

In cucina

La cucina è il primo ambiente che può beneficiare tantissimo dell’azione sgrassante e pulente del sapone giallo.

Sono tanti i punti in cui potete utilizzarlo per metterla a nuovo e lucidarla come se fosse nuova!

Con una pallina di sapone spalmata sulla spugna, infatti, potete lavare gli elementi in acciaio quali piano cottura o lavello, disincrostandoli a fondo e facendoli brillare. Naturalmente è possibile usare il sapone giallo anche su materiali come ceramica o vetro, per quanto riguarda il piano cottura.

In più, è l’ideale quando vi ritrovate le piastrelle della cucina macchiate di sugo o di olio che stentano a tornare di nuovo pulite; basterà semplicemente mettere il sapone su un panno in microfibra o su una spugna morbida e procedere con il lavaggio.

Ma quello che è davvero interessante con il sapone giallo in cucina e la pulizia dei fuochi e dei piattelli incrostati e anneriti. Se spalmate una pallina di prodotto sulla spugna a retina e la strofinate sulle zone interessate, non passerà molto tempo prima di avere un fantastico risultato!

Bagno

Passiamo adesso al bagno che, come la cucina, rappresenta una delle zone della casa che maggiormente vanno incontro allo sporco.

Vediamo di seguito come usare il prodotto con diversi trucchetti:

per sbiancare a fondo le ceramiche e lucidarle;

per togliere il calcare dai rubinetti, dalla doccia, e da tutte le piastrelle del bagno;

per pulire gli specchi e i vetri del bagno molto sporchi;

per fare un lavaggio approfondito del pavimento del bagno.

Per tutti questi metodi bisognerà semplicemente mettere una pallina di sapone sulla spugna e procedere con la pulizia; tenete presente che non dovete esagerare con la quantità di sapone, altrimenti sarà difficile rimuoverlo.

Pavimenti

Abbiamo poco fa accennato a quanto il sapone giallo possa essere efficace sui pavimenti, ma scopriamo nello specifico che cosa vuol dire!

Alcune piastrelle come il cotto, il gres, le piastrelle rosse tipiche dei terrazzi ed in generale tutti i materiali più resistenti possono diventare lucidi e puliti grazie al sapone giallo.

Anche in caso di sporco ostinato, questo prodotto non deluderà le vostre aspettative e sarà sempre un ingrediente su cui contare per togliere le macchie ostili.

Non dovrete far altro che sciogliere una pallina di sapone nel secchio con acqua calda e procedere con un lavaggio effettuato con il panno in microfibra.

Nel caso lavate ambienti esterni, passate prima una spazzola per raschiare la polvere dalle fughe e per togliere aloni vari e poi procedete con il panno.

In lavatrice

Veniamo adesso ad uno degli usi più frequenti del sapone giallo, ovvero quello in lavatrice.

Anticamente, infatti, il sapone giallo veniva usato dalle nostre nonne per il bucato a mano, in quanto risultava semplice da usare donando un’efficacia pazzesca.

Ad oggi sono tante le persone che non possono fare a meno di tenerlo nel mobile dei detersivi e di usarlo soprattutto per i bianchi.

Con una pallina di sapone potete pretrattare le macchie ostili sui capi, strofinandola sullo sporco e poi mettendo in lavatrice.

Inoltre, quando lavate i bianchi, in base al carico mettete 1 o 2 palline di sapone e vedrete che i panni saranno candidi e brillanti!

Vetri

L’ultimo dei trucchetti con il sapone giallo in casa prevede il suo utilizzo sui vetri!

Non si tratta di un rimedio da usare ogni giorno, in quanto questo prodotto è formato per lo più da olio di cocco, dunque sarebbe difficile rimuoverlo facilmente.

Il grande e reale aiuto che il sapone giallo può portare sui vetri è dopo un’intensa giornata di pioggia e di fango che ha provocato l’accumulo di una notevole quantità di sporco.

A quel punto potete riempire un secchio con acqua calda e una pallina di sapone sciolto all’interno, immergere una spugna morbida nella soluzione e strofinarla sui vetri, dopodiché risciacquate e asciugate e noterete che i vetri brillano come fossero nuovi!

Avvertenze

Provate i rimedi con il sapone giallo prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.