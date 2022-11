Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale usato già a partire dalle nostre nonne per lavare, profumare e far tornare i capi bianchi e splendenti.

Dal momento, infatti, che questo ingrediente vanta proprietà pulenti, sbiancanti sgrassanti e smacchianti molto delicate, può essere utilizzato su gran parte dei tessuti senza il rischio di rovinarli.

Perciò, che aspettiamo? Vediamo insieme come le nostre nonne usavano il Sapone di Marsiglia per avere un bucato sempre impeccabile!

Come detersivo naturale

Innanzitutto, il sapone di Marsiglia può essere utilizzato come detersivo naturale da utilizzare durante il lavaggio in lavatrice o a mano. Vi consigliamo, quindi, di sciogliere la saponetta così da ottenere un detergente efficace, considerato un sostituto dei detersivi commerciali.

Per un effetto ancora più efficace, vi proponiamo di mescolarlo con un altro ingrediente in grado di smacchiare e assorbire tutti i cattivi odori: il bicarbonato. Munitevi, quindi, di:

1 saponetta di Marsiglia

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

8 gocce di olio essenziale (facoltativo)

2 litri d’acqua

Innanzitutto, fate sciogliere il panetto di sapone a bagnomaria e, una volta sciolto totalmente, aggiungete il bicarbonato a poco a poco, accertandovi anche di mescolare bene. A questo punto, aggiungete l’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione e, se lo preferite, versate anche le gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite.

Infine, non vi resta che travasare tutta la miscela così ottenuta in un flacone da riciclare e il vostro detersivo è pronto per l’uso! Vi basterà versarne un misurino nella vaschetta del detersivo ad ogni bucato e il gioco è fatto!

Per pretrattare le macchie

Oltre a lavare il vostro bucato, però, il sapone di Marsiglia è una manna dal cielo anche per pretrattare eventuali macchie ostinate. Vi ricordiamo, infatti, che con questo ingrediente potete anche realizzare lo stick smacchia tutto!

Inumidite, quindi, l’area del capo da trattare con acqua tiepida, dopodiché, strofinate il panetto di sapone di Marsiglia sopra in maniera molto delicata. A questo punto, risciacquate e ripetete questo passaggio.

Infine, lasciate agire il sapone sul capo per circa mezz’ora, mettetelo in lavatrice e avviate un lavaggio delicato: addio macchie!

Per sbiancare

Spesso, i capi bianchi tendono a perdere il loro candore iniziale con il passare del tempo e a diventare vecchi e ingialliti. Per fortuna, però, il sapone di Marsiglia viene in nostro soccorso per farli tornare bianchi come nuovi senza ricorrere alla candeggina!

Tutto ciò che dovrete fare è tagliare 1 cucchiaio di scaglie e aggiungerle nella vaschetta del detersivo. Dopodiché, avviate il lavaggio e vedrete che i vostri capi saranno profumati, puliti e bianchi come appena comprati!

Per profumare

Oltre alle tante proprietà già viste del sapone di Marsiglia, questo prodotto è noto soprattutto per il suo odore inebriante! Per questo, è possibile utilizzarlo per ottenere un bucato privo di cattivi odori e super profumato! A tal proposito, vedremo come provare il metodo dell’asciugamano!

Bagnate, quindi, un asciugamano pulito e strizzatelo accuratamente fino a rimuovere tutta l’acqua in eccesso. Dopodiché, strofinateci sopra la saponetta di Marsiglia su entrambi i lati e mettetelo in lavatrice insieme al bucato.

A questo punto, avviate il ciclo di lavaggio e voilà: il vostro bucato sarà pulito come non mai e avrà un profumo di fresco tale da farvi venire voglia di accarezzare i vostri capi!

Attenzione! Adattate il colore dell’asciugamano in base al bucato, non usatene uno colorato se lavate i bianchi e viceversa.

Avvertenze

Prima di usare il sapone di Marsiglia è importante leggere le etichette di lavaggio degli indumenti.