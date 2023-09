Chi ha detto che l’autunno non è la stagione per le piante da fiore?

Chiunque conosca un po’ il mondo delle piante sa bene che ci sono piante che, anche con temperature più basse, danno il meglio di sé con bellissime fioriture. Tra queste, sicuramente ha un ruolo speciale il Ciclamino.

Se l’hai appena comprato e non sai bene cosa fare per mantenerlo sano e fiorito, ti suggeriamo alcuni importanti consigli dei vivaisti.

Innaffia con moderazione

Niente acqua, niente fiori! Sembra un concetto semplice, eppure seguirlo non è sempre un gioco da ragazzi e puoi rischiare di far appassire la tua pianta.

Comprendere di quanto acqua abbia bisogno il nostro ciclamino non è proprio un’operazione elementare. Innanzitutto, non esiste una regola generale da poter seguire: di solito, più le temperature si abbassano, di meno acqua avrà bisogno la pianta. Tuttavia, molto dipende dalle caratteristiche specifiche della pianta.

Il nostro consiglio è quello di tastare il terreno è innaffiare immediatamente quando questo è secco, arido o duro. Se è umido, è bene aggiungere pochissima acqua per continuare a mantenerlo così. Se, invece, è molto umido o bagnato, bisogna rimandare l’innaffiatura.

Seguendo queste regole, non esagereremo nelle innaffiature e non rischieremo di far marcire il bulbo della pianta.

Per un’innaffiatura corretta, puoi innaffiare dal basso col metodo del lavandino, ossia mettendo la pianta con tutto il vaso in un lavandino pieno d’acqua per far sì che il terreno assorba la quantità di cui ha bisogno.

Tienilo al “fresco”

Non è vero che il ciclamino ama il freddo: questa pianta predilige, infatti, il fresco, ossia le temperature che vanno più o meno tra i 13 e i 15 °C. Sotto i 10 °C, invece, la pianta può cominciare a soffrire.

Ecco perché è importante tenere il ciclamino alla temperatura ideale. Per farlo puoi tenerlo sia all’esterno che all’interno, non importa: ciò che importa è evitare il troppo caldo o il troppo freddo, provando a tenere il ciclamino sempre a una temperatura ottimale.

Ricorda che la fioritura del ciclamino si ha proprio quando le temperature toccano i 15 °C autunnali.

Proteggilo dalle intemperie

Resistente sì, ma non troppo! Il ciclamino, infatti, non tollera le piogge troppo forti, il vento o le gelate. In caso di intemperie dovrai proteggere la pianta.

Puoi farlo spostandola, mettendola magari in un luogo più appartato o in casa, oppure coprendola con un telo protettivo da rimuovere una volta che il pericolo sia rientrato.

Pulisci le sue foglie

Può apparire una banalità, eppure tener pulite le foglie del tuo ciclamino è fondamentale per la sua salute generale.

In questo modo, renderai più efficace la fotosintesi ma soprattutto limiterai il diffondersi di parassiti e di malattie da fungo.

Il nostro consiglio è quello di utilizzare un composto a base di acqua (circa 500 ml) e sapone di Marsiglia (30 grammi in scaglie). In alternativa al sapone di Marsiglia, puoi utilizzare 5-6 gocce di olio di neem. Entrambe queste sostanze sono altamente efficaci contro i parassiti e si mantengono delicati sulla superficie fogliare.

Dopo aver mescolato con cura, puoi utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto per passarlo delicatamente sulle foglie. Importante è non lasciare assolutamente le foglie bagnate, ma giusto appena umide.