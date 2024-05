Alcuni consigli utili per il cambio di stagione

Con l’aumento delle temperature e l’arrivo del caldo, non si può fare a meno di riorganizzare l’armadio e mettere a portata di mano tutti i capi adatti per questa stagione.

Il cambio stagione, però, a volte può essere davvero un faticoso da fare perché ci sentiamo sopraffatte dalla mole di panni e non sappiamo bene come sistemarli al meglio.

Per questo, oggi vi suggerisco alcuni consigli che applico personalmente per il cambio stagione in modo da renderlo più facile ed immediato!

Svuotare tutto

Potrà sembrare un consiglio banale ma la prima cosa che faccio quando effettuo il cambio stagione è svuotare del tutto l’armadio, anche le cose che poi devo rimettere al suo interno.

Questo step mi aiuta a farmi rendere conto dello spazio occupato dai miei capi e, inoltre, mi permette di fare una cernita osservandoli uno ad uno.

Inoltre, mentre lo svuoto, per velocizzare i tempi, cerco di raggruppare i capi in base a dove dovranno andare. Per esempio metto da una parte i capi invernali, da un’altra parte quelli primaverili che ancora posso usare per un po’, dall’altra ancora i capi estivi così da schematizzare già il tutto mentalmente.

Pulire a fondo

Una volta svuotati l’armadio e i cassetti, ne approfitto per procedere con una pulizia profonda e dettagliata. Il cambio stagione, infatti, è l’occasione che ho per poter pulire accuratamente questa superficie senza il timore di bagnare i capi.

Per questo, aggiungo un cucchiaio di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida, dopodiché immergo un panno all’interno di questa miscela e la passo più volte sull’armadio, avendo cura di non trascurare gli angoli, ovvero i punti dove maggiormente si accumula la polvere.

Dopodiché, lascio le ante aperte per far ben asciugare l’armadio.

A tal proposito, ecco un video pensato proprio per aiutarvi in questo step!

Fare decluttering

Lo so, a volte può essere “doloroso” gettare via i capi a cui siamo tanto affezionate e che abbiamo associato a dei ricordi ben precisi, eppure fare il decluttering ad un certo punto è necessario per liberare spazio e per non far regnare il disordine nei nostri armadi.

Personalmente, scelgo di “buttare” via i capi che non indosso da un po’e quelli che non mi calzano più perfettamente, ma vi suggerisco di lasciare andare anche i capi troppo vecchi che sono troppo usurati per poter essere ancora utilizzati.

Categorizzare i vestiti

Una volta “buttati” via i capi che non utilizzerete più, concentratevi su quelli che sono rimasti e cercate di dividerli ancora una volta per categoria in modo da sistemarli in contenitori diversi o in spazi diversi.

Categorizzando i capi, potrete recuperarli più velocemente laddove doveste averne bisogno senza perdervi nel mare di panni che possedete.

Inoltre, questo sistema vi permetterà anche di rendere più semplice il cambio stagione successivo.

Dove mettere i vestiti fuori stagione

A questo punto scatta una domanda: ma dove bisogna riporre i vestiti fuori stagione che non ci servono ora? Bene, la risposta a questa domanda non è universale in quanto ognuno può sfruttare lo spazio che ha in modo diverso.

Io, personalmente, ho un armadio con due ante in basso e due in alto, per cui applico una sorta di “rotazione” dei capi dall’alto al basso in base alla stagione, mettendo sopra i capi che non devo utilizzare e sotto, invece, quelli adatti alla stagione corrente.

Lo stesso faccio per i cassetti: riservo quelli più accessibili ai capi di stagione e quelli in alto, meno accessibili, ai capi fuori stagione. Ovviamente, se non avete un armadio a vostra disposizione, potete ricorrere anche a scatole sigillate, contenitori, sacchetti sottovuoto e così via.

In questo caso, però, vi suggerisco sempre di utilizzare delle etichette che indichino il contenuto del sacchetto o del contenitore, e di conservare queste cose in un luogo fresco e asciutto per evitare la formazione di muffa e umidità.

Come ordinare i vestiti della nuova stagione

Infine, vediamo come ordinare, invece, i vestiti della nuova stagione nel nostro armadio.

L’ordine non deve essere casuale, in quanto sarebbe bene organizzarli secondo un criterio in modo da trovare facilmente il capo di cui avete bisogno.

Oltre a seguire un ordine in base alla categoria di capi, come per esempio da una parte i jeans, da un’altra le gonne, da un’altra le camicie e così via, io cerco anche di ordinarli in base al tessuto in modo da mettere in una posizione iniziale i capi più leggeri che posso indossare ora e verso la fine eventuali felpe o cardigan che sono adatte per le stagioni di transizione.