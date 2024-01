Cosa continui a sbagliare nel lavaggio che fa puzzare gli asciugamani

La puzza degli asciugamani credo che sia il problema casalingo più ricorrente e che ci “accompagna” per tutto l’anno, con maggiore frequenza nei mesi invernali.

Abbiamo sperimentato tutte le cause possibili, e anche tutte le possibili soluzioni. Se anche nel tuo caso tali accortezze non hanno portato a buoni risultati, questo è l’articolo che fa al caso tuo.

Dopo vari tentativi testati sul mio bucato, ho capito cosa continuavo a sbagliare e come ho risolto, perciò vedremo insieme come ho fatto, passo dopo passo, in modo che avrai uno spunto che potrà aiutarti in futuro.

Tutto inizia nella cesta dei panni sporchi

Ebbene sì! Prima di partire con i consigli che riguardano il lavaggio degli asciugamani in lavatrice, bisogna partire dalla cesta dei panni sporchi.

Con gli asciugamani ci laviamo, proprio per questo quando li gettiamo nel cesto della biancheria sporca restano umidi. Questo non solo favorisce la proliferazione dei batteri, ma aumenta anche la possibilità che si impregnino di cattivi odori, che non vanno via dopo il lavaggio.

La cosa migliore da fare è lavarli il prima possibile. Ovviamente non sempre ci riusciamo, soprattutto quando viviamo da soli o in due, perché fare tanti lavaggi ogni giorno è uno spreco di energia e di soldi. Ma quello che possiamo fare è programmare i lavaggi, in modo che non passi troppo tempo, e lasciare asciugare un po’ gli asciugamani prima di riporli nella cesta.

Errori durante la lavatrice

Gli errori più comuni che possiamo commettere in caso di asciugamani puzzolenti riguardano il lavaggio in lavatrice. Vediamo insieme tutti i fattori che possono influenzare questa problematica.

Che temperatura usare?

In genere, quando si organizzano le lavatrici, ci limitiamo alla divisione tra panni chiari e panni scuri. Quando dobbiamo lavare gli asciugamani bianchi, il problema non sussiste: la spugna tollera tranquillamente temperature anche al di sopra di 40 gradi (io li lavo a 60°). Se poi aggiungete uno o due cucchiai di percarbonato di sodio, avrete anche asciugamani e panni più bianchi. Ecco come si usa:

Se invece abbiamo asciugamani colorati o scuri, in genere li riponiamo nel cestello con altro bucato. L’ideale però sarebbe lavare gli asciugamani (o tessuti resistenti) a parte e usare temperature di 50 gradi, qualora le etichette di lavaggio suggeriscano tale temperatura.

In più, quando possibile, non usare lavaggi brevi, perché le fibre non vengono lavate a fondo. Quindi prediligi lavaggi idonei al capo che stai lavando.

Troppo non va mai bene

Il troppo, si sa, storpia. E questo discorso vale anche per il lavaggio degli asciugamani che puzzano. Utilizzare tanto detersivo e ammorbidente con l’idea che possano rendere il bucato più pulito e profumato è sbagliato. Troppo detersivo favorisce anche l’accumulo di cattivi odori di muffa all’interno della lavatrice stessa.

Per questo ti consiglio di leggere sempre le indicazioni sul quantitativo necessario per lavare il bucato, anche in base alla quantità di panni o asciugamani presenti nel cestello.

Lo stesso discorso vale per l’ammorbidente. Ma qui potresti usare un rimedio naturale che aiuterà ad ammorbidirli, a non avere cattivi odori e a limitare la presenza del calcare in lavatrice: l’acido citrico! Ecco come puoi usarlo in questo video:

A fine lavaggio

Un’ulteriore accortezza da tenere a mente, una volta terminato il lavaggio in lavatrice, è togliere subito il bucato da stendere. In questo modo si eviterà che l’accumulo di umidità possa generare cattivo odore.

Per quanto riguarda l’asciugatura, se si ha l’asciugatrice il gioco è molto più semplice, poiché questo elettrodomestico ci restituisce asciugamani anche più morbidi. Ma se non ha seguito le indicazioni prelavaggio, potresti avere asciugamani non molto profumati anche se possiedi un’asciugatrice.

Quando li stendi in casa o fuori

Se invece stendi all’aria, cerca di distanziare bene gli asciugamani, prediligendo questo passaggio al mattino così il calore del sole faciliterà l’asciugatura. Se invece stendi i panni in casa, distanziali molto bene e non poggiarli direttamente sul termosifone, soprattutto se non sono completamente asciutti: rischi di generare cattivo odore e di aumentare l’umidità nelle stanze.

Dopo aver messo gli asciugamani sullo stendibiancheria, posizionalo in una stanza che successivamente potrai arieggiare senza problemi. E mettili in prossimità del termosifone così il calore arriverà anche sul tuo bucato steso.

Ognuno di noi ha il proprio metodo per risolvere piccole problematiche quotidiane. Oggi ti ho mostrato il mio, sperando che possa esserti d’aiuto quando ne avrai bisogno.