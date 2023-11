Come togliere la Muffa che si forma in Lavatrice?

La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale nella nostra vita quotidiana, ed è proprio l’importanza che possiede più il suo uso smodato che spesso lo fanno diventare luogo in cui la muffa fa la sua comparsa.

Questa in lavatrice non solo rilascia cattivi odori sui nostri abiti, ma può anche compromettere la pulizia stessa dei tessuti. Fortunatamente, esistono soluzioni naturali e semplici per combattere la muffa e prevenirla.

Oggi infatti ti dirò tutto quello che serve sapere su come eliminare la muffa in lavatrice e mantenere questo prezioso apparecchio in condizioni ottimali.

Cestello

Il cestello della lavatrice è il luogo in cui il problema della muffa può iniziare, dato che è lì che circola tantissima acqua.

Il primo passo per sbarazzarsi della muffa è pulirlo accuratamente e fare dei lavaggi specifici almeno una volta al mese. Per farlo, riempite mezza bottiglia di aceto bianco e avviate un ciclo di lavaggio vuoto a temperature alte.

L’azione sgrassante dell’aceto, insieme all’acqua della lavatrice aiuterà a rimuovere la muffa e i residui di sapone dal cestello.

Al termine del ciclo, asciugate bene il cestello e lasciate la porta aperta per permettere al cestello di asciugarsi completamente.

Cassettino

Oltre al cestello, anche il cassettino della lavatrice è un’altra zona in cui la muffa può insediarsi in maniera anche molto prepotente, non togliendosi dagli angoli.

Al fine di porre rimedio, tutto quello che dovrai fare è rimuovere il cassetto e lavarlo accuratamente con acqua calda e sapone di Marsiglia con una spugna morbida o un panno in microfibra.

Se ci sono macchie di muffa, potete utilizzare una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua per rimuoverle. Assicuratevi che il cassetto sia completamente asciutto prima di rimetterlo nella lavatrice.

Periodicamente, potete anche pulire il cassettino con una soluzione di aceto bianco per prevenire la formazione di muffa.

Filtro

Il filtro della lavatrice è un componente spesso trascurato, ma è un punto cardine nel funzionamento della lavatrice.

Sebbene non abbia bisogno di essere pulito ogni mese come gli altri pezzi della lavatrice, la muffa può accumularsi lo stesso qui se non viene effettuato un passaggio almeno un paio di volte l’anno.

Per pulire il filtro, spegnete l’elettrodomestico e aprite l’alloggiamento, smontatelo delicatamente e immergetelo in una soluzione di 2 bicchieri di succo di limone e acqua calda.

Dopo 30 minuti, rimuovete i detriti e la muffa accumulati con uno spazzolino e lavate il filtro con acqua calda e sapone.

Assicuratevi che sia completamente asciutto prima di rimetterlo al suo posto.

Oblò

Se il filtro può essere pulito anche di rado, non c’è dubbio che l’oblò, invece, va monitorato ogni giorno.

Oltre a non poter essere sporco per una questione interna alla lavatrice, può rappresentare un problema anche perché diventa antiestetico da fuori, giacché è trasparente.

Per rimuovere la muffa dall’oblò della lavatrice, strofinate delicatamente l’oblò con una spugna imbevuta di una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua. Se vedete che lo sporco persiste, considerate anche l’uso dell’acqua ossigenata è anche un’opzione efficace per combattere la muffa.

Guarnizione

La guarnizione in gomma intorno al cestello è un altro punto critico, forse quello più importante, per combattere la muffa.

Per rimuoverla, strofinate delicatamente la guarnizione con uno spazzolino inumidito d’acqua e immerso nel bicarbonato di sodio e un po’ d’acqua ossigenata.

Dopo aver pulito la guarnizione, asciugatela bene e lasciate la porta della lavatrice socchiusa per consentire la ventilazione e prevenire la formazione di muffa.

Avvertenze

Leggete sempre le istruzioni di cura e lavaggio della lavatrice prima di usare qualsiasi rimedio.