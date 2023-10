La sensazione di prendere un asciugamano fresco dalla lavatrice dovrebbe essere una delle cose più soddisfacenti quando si fa il bucato.

Qualche volta, però, potrai accorgerti che il tuo asciugamano ha un odore di chiuso. Ciò è causato da un serie di ragioni che vanno dalla modalità di lavaggio all’elettrodomestico in sé.

La pulizia della lavatrice, infatti può svolgere un ruolo fondamentale e forniremo consigli pratici su come evitare che gli asciugamani puzzino di chiuso anche dopo la lavatrice con pochi e semplici accorgimenti!

Tempo prolungato nel Cestello

Un errore, ahimè, molto comune è lasciare gli asciugamani nel cestello della lavatrice per un tempo prolungato dopo il termine del ciclo.

Questo è uno dei fattori principali che può favorire la formazione di muffa e cattivi odori, la soluzione? Rimuovi immediatamente gli asciugamani al termine del lavaggio e stendili o riponili in modo adeguato.

Se sai di non avere abbastanza tempo, ricorda che sulle lavatrici più moderne è possibile programmare l’orario di inizio del lavaggio, in modo da impostarlo quando sai di poter togliere gli asciugamani.

Carico eccessivo

Un carico eccessivo nella lavatrice può impedire un corretto flusso d’acqua e detergenti, lasciando parte della biancheria non lavata a fondo.

Assicurati, dunque, di non sovraccaricare la lavatrice, lasciando spazio sufficiente affinché l’acqua possa circolare liberamente tra gli asciugamani.

La cosa migliore, se vogliamo approfondire quest’aspetto, sarebbe dedicare un lavaggio esclusivo agli asciugamani, così che altri tessuti non si strofinino tra di loro e le fibre restino intatte.

Troppo o poco Detersivo?

L’uso scorretto del detersivo rappresenta un’altra grande causa della puzza di chiuso sugli asciugamani dopo la lavatrice.

Da una parte, l’eccesso di detersivo può lasciare residui che si accumulano nel tempo che l’acqua non riesce a smaltire perché fanno anche indurire il tessuto.

D’altra parte, invece, una quantità insufficiente potrebbe non pulire completamente gli asciugamani, lasciandoli pieni dell’umidità precedentemente accumulata.

Utilizza la quantità di detersivo raccomandata e, se possibile, opta per prodotti dalla composizione ecologica e naturale. Una buona strada per sapere quanto detersivo è consultare le etichette di lavaggio.

Pulizia della lavatrice

Ti ho già menzionato dell’importanza di una buona e corretta pulizia della lavatrice, la quale gioca un ruolo importantissimo per non incorrere a problemi come la puzza di chiuso degli asciugamani.

Una lavatrice sporca può contaminare ogni carico di biancheria, inclusi gli asciugamani. Periodicamente, effettua una pulizia completa della lavatrice.

Esegui un ciclo di lavaggio a vuoto almeno una volta al mese ad alta temperatura con 500 ml d’aceto bianco d’alcol, mezza tazza di acido citrico o una tazza intera bicarbonato di sodio per eliminare residui e batteri.

Vedrai che nel tempo non avrai nemmeno problemi di calcare o muffa.

Per scoprire ancora meglio come pulire a fondo la lavatrice, ti lascio il video dove te lo spiego passo dopo passo:

Come rimediare

Ma dopo aver appreso tutti questi accorgimenti, come rimediare alla puzza che ormai è presente sugli asciugamani? Te lo dico subito!

Ecco di seguito alcuni trucchetti per fare in modo che gli asciugamani siano sempre perfetti e che la puzza di chiuso non prenda il sopravvento:

Aria Fresca: dopo il lavaggio, assicurati che gli asciugamani si asciughino completamente all’aria aperta per evitare l’umidità stagnante;

dopo il lavaggio, assicurati che gli asciugamani si asciughino completamente all’aria aperta per evitare l’umidità stagnante; Bicarbonato di Sodio: aggiungi mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio per neutralizzare odori e batteri;

aggiungi mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio per neutralizzare odori e batteri; Aceto Bianco: svolgi un ciclo di lavaggio a vuoto con mezza tazza di aceto bianco per rimuovere i residui di sapone e mantenere la lavatrice pulita;

svolgi un ciclo di lavaggio a vuoto con mezza tazza di aceto bianco per rimuovere i residui di sapone e mantenere la lavatrice pulita; Asciugatrice: limitane l’uso quando lavi gli asciugamani e prediligi l’aria fresca che manda via l’umidità in modo più efficace;

limitane l’uso quando lavi gli asciugamani e prediligi l’aria fresca che manda via l’umidità in modo più efficace; Lavaggio a Temperature Elevate: ogni tanto, lava gli asciugamani a temperature più elevate per eliminare eventuali batteri e odori sgradevoli.

Avvertenze

Al fine di ottenere asciugamani sempre perfetti, ti consiglio di consultare e seguire quanto riportato sulle etichette di lavaggio.