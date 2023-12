La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile nella nostra vita quotidiana. Ci permette di risparmiare tempo e fatica nella pulizia dei piatti, ma può diventare un problema se inizia a puzzare.

I cattivi odori nella lavastoviglie possono essere causati da diversi fattori, quali residui di cibo o grasso che si accumulano sulle pareti e nei filtri; muffe o batteri che si sviluppano in un ambiente umido e caldo; acqua dura che lascia depositi di calcare.

Per pulire la lavastoviglie che puzza e mantenerla costantemente nel meglio delle funzionalità, è possibile ricorrere a rimedi naturali, efficaci e non dannosi per l’ambiente.

Acido citrico

L’acido citrico è un ottimo sgrassante naturale e possiede anche proprietà antibatteriche, dunque nulla di più indicato per la tua lavastoviglie.

Per usarlo, dovrai semplicemente versare 1 bicchiere di prodotto sul fondo dell’elettrodomestico e poi avviare un lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Una volta terminato il lavaggio, la lavastoviglie non avrà cattivi odori e potrai lavare i piatti senza la paura di sentire la puzza!

Aceto bianco d’alcol

Avrai sicuramente provato, almeno una volta, l’aceto bianco d’alcol nella lavastoviglie per dare brillantezza ai piatti e in particolare all’acciaio.

Questo meraviglioso prodotto non solo sgrassa e disincrosta a fondo, ma cattura gli odori in modo naturale, restituendoti la freschezza della lavastoviglie.

Usare questo rimedio è semplicissimo, dovrai soltanto versare 200 ml d’aceto nella lavastoviglie e avviare il lavaggio lungo e a temperature alte.

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone può diventare il tuo migliore alleato per dire addio alla puzza nella lavastoviglie!

Le sue proprietà sgrassanti e anticalcare non sono le uniche qualità di questo prodotto, ma anche il suo fresco ed inebriante profumo toglierà la puzza e lascerà una fragranza fantastica.

Per usare questo semplice metodo, non dovrai far altro che versare il succo ben filtrato di due limoni nel cestello della lavastoviglie e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a temperature alte.

Bicarbonato di sodio

Un ingrediente che troveremo sempre nei rimedi per togliere i cattivi odori dalla lavastoviglie è il bicarbonato di sodio.

Infatti, viene usato anche per mandare via la puzza dai mobili, dal frigorifero o dagli ambienti più grandi come il bagno o le stanze, quindi è perfetto in questo caso!

Usa il bicarbonato di sodio in lavastoviglie mettendo 1 tazza di prodotto direttamente nel cestello inferiore della lavastoviglie e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto.

Se desideri anche un buon profumo, puoi aggiungere 4 gocce di olio essenziale al limone nella tazza con il bicarbonato ed ecco fatto!

Acqua ossigenata

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme è l’acqua ossigenata, preziosa in tutta la casa e anche per mandare via la puzza dalla lavastoviglie in poco tempo!

Questo prodotto ha proprietà ossidanti che aiutano a rimuovere i cattivi odori e le macchie, anche quelle più ostinate.

Per pulire la lavastoviglie con l’acqua ossigenata, basta versare 1 bicchiere di prodotto nel cestello inferiore della lavastoviglie e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto.

Per una pulizia generale…(VIDEO)

Una pulizia generale della lavastoviglie permette di prevenire anche la puzza, ma come si fa? Te lo spiego io in questo video dedicato. Spero possa esserti d’aiuto!

Avvertenze

Al fine di non danneggiare l’elettrodomestico, è importante conoscere le procedure di pulizia riportate sul manuale.