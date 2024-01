Quando si parla di bucato, sembra quasi inevitabile ricorrere all’ammorbidente, in quanto questo prodotto tende a rendere morbidi, soffici e super profumati i nostri capi.

Quelli commerciali, però, non solo sono molto inquinanti, ma non hanno neppure questo approccio così delicato sui nostri panni.

Per questo, oggi vedremo insieme cosa fa veramente l’ammorbidente sul bucato!

Cosa succede

Innanzitutto, l’ammorbidente non tende veramente a nutrire e idratare i capi in modo che questi siano sempre più morbidi, bensì crea una patina invisibile che dà solo l’illusione della morbidezza al tatto.

Questa patina, però, con il passare del tempo non solo deteriora i nostri panni, ma non permette neppure un lavaggio e un risciacquo ottimale.

Insomma, i tessuti finiscono per impregnarsi così tanto di detersivo che iniziano a logorarsi e a perdere il loro colore originario. Un altro aspetto che bisogna considerare è relativo al forte profumo rilasciato sui nostri capi da questi prodotti.

In realtà, l’ammorbidente contiene così tanti ingredienti chimici che sono formulati proprio per restare sulle fibre più tempo possibile. Tra questi, ricordiamo il benzyl benzoato, il quale permette di fissare il buon profumo per ore e giorni.

Ma questo ingrediente è una sostanza allergizzante utilizzata nei profumi e potrebbe, quindi, sensibilizzare così tanto la pelle tanto da provocare una reazione allergica.

Infine, non dimentichiamo di menzionare il discorso ambientale; queste sostanze chimiche, infatti, vengono rilasciate nell’aria e negli scarichi e hanno, quindi, un alto impatto sull’ambiente per cui sarebbe meglio evitarle per più ragioni.

Come sostituirlo

Poiché la funzione dell’ammorbidente è piacevole sui capi ma quelli disponibili in commercio sono dei prodotti a base di tensioattivi altamente inquinanti, a questo punto viene da chiederci: ma dobbiamo per forza rinunciarci?

La risposta è: no, no e no! Esistono, infatti, delle alternative ecologiche in grado di sostituire gli ammorbidenti commerciali ma di conferire lo stesso effetto di morbidezza sui nostri capi.

Aceto di mele

Il primo ingrediente che vi suggerisco è l’aceto di mele, il quale a differenza dell’aceto bianco di alcol o di vino, ha un impatto meno inquinante perché sviluppa meno acido acetico.

Per realizzare un ammorbidente con l’aceto di mele, vi basterà versare 10-15 gocce di olio essenziale di lavanda in una bottiglia di 2 litri di aceto di mele.

Dopodiché, travasate questa miscela in una bottiglia da riciclare e durante il lavaggio, versate 1 misurino di questa miscela nella vaschetta del detersivo e il gioco è fatto!

Acido citrico

Per un approccio più ecologico, potete ricorrere all’acido citrico, un composto biodegradabile noto proprio per il suo essere un ammorbidente naturale.

Sciogliete, quindi, 150 grammi di acido citrico in polvere in una brocca contenente 1 litro d’acqua tiepida. Dopodiché, aggiungete 15-20 gocce di olio essenziale alla lavanda o alla menta e travasate il tutto in una vecchia bottiglia da riciclare.

Infine, versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta ad ogni lavaggio. Come se non bastasse, l’acido citrico sarà in grado anche di pulire la lavatrice da tutto il calcare!

Camomilla

Un’ultima alternativa prevede l’utilizzo della camomilla, la bevanda che sorseggiamo quando vogliamo distendere i nostri nervi. Sarete felici di sapere che, in realtà, aiuta anche a distendere le fibre dei vostri tessuti e renderli morbidi!

Per fare un ammorbidente fai da te alla camomilla, dovrete versare 4 bustine di camomilla in infusione in 1 litro di acqua bollente per qualche minuto e aggiungere 20 gocce di olio essenziale quando la miscela si sarà completamente raffreddata.

A questo punto, travasate il tutto in una bottiglia da riciclare e versate un bicchierino di questo ammorbidente in lavatrice. Oltre ad ammorbidire i vostri capi, la camomilla li avrà profumati così tanto che sarà un piacere indossarli!

N.B Vi ricordo di utilizzare la camomilla solo come ammorbidente e non come detersivo perché non ha proprietà pulenti.

Ricette per ammorbidente fai da te (VIDEO)

E se volete conoscere alcune ricette per realizzare degli ammorbidenti fai da te, ecco un video pensato per voi per guidarvi step by step!