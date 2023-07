5+1 Trucchi della Nonna per sentire meno Caldo in estate

Con l’arrivo delle giornate calde, è comune cercare modi per rinfrescarsi e sentirsi più confortevoli, specie quando l’afa non lascia nemmeno un minuto di tregua.

Oltre le soluzioni che comprendono l’uso di metodi quali condizionatore, ventilatore e altro, ci sono alcuni trucchetti che aiutano ad alleviare la stagione e a viverla meglio.

Oggi vedremo insieme alcuni utili consigli su come non sentire caldo durante le giornate estive con 5+1 consigli che vi saranno molto utili anche durante la notte!

Rinfrescarsi spesso

Un modo tradizionale e molto efficace per evitare di sentire caldo è rinfrescarsi spesso!

Tenete sempre a portata di mano uno spruzzino con acqua distillata e qualche goccia di olio vegetale da vaporizzare sul corpo e sul volto ogni volta che il caldo diventa insostenibile.

Cercate, quando possibile, di sciacquare copiose volte i gomiti e le mani, soprattutto se con il calore tendono a gonfiarsi. Nel caso portiate le scarpe aperte, fate la stessa cosa anche con le caviglie tamponando un panno inumidito d’acqua fredda sopra.

Fate una doccia o un bagno fresco durante il giorno per rinfrescare il corpo.

Idratazione

L’idratazione è un’azione fondamentale non solo per affrontare le giornate calde, ma in generale per prendersi cura del benessere del corpo durante tutta la vita.

Bevete molta acqua durante la giornata per mantenere il corpo idratato. Evitate altri tipi di bevande alcoliche o zuccherate, poiché possono causare disidratazione.

Portate sempre con voi una bottiglia d’acqua e assicuratevi di bere regolarmente. Potete usufruire delle borracce ad isolamento termico, che mantengono l’acqua fredda anche nelle giornate più critiche.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

L’ideale sarebbe consumare almeno 2 litri d’acqua al giorno.

Tessuti giusti

I tessuti giusti da indossare in estate possono facilitare moltissimo la convivenza con questa stagione molto particolare.

Scegliete, dunque, indumenti realizzati con tessuti leggeri e traspiranti, come il cotone o il lino. Questi materiali consentono all’aria di circolare intorno al corpo e aiutano ad assorbire il sudore, mantenendo la pelle più fresca e asciutta.

Inoltre evitano anche le macchie generate dal sudore e aiutano ad evitare i cattivi odori nelle zone come ascelle e dietro al collo.

Cibi e bevande da evitare

Durante le giornate calde, è consigliabile evitare cibi pesanti e piccanti, poiché possono aumentare la sensazione di calore nel corpo. Optate per pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura fresca.

Come accennato precedentemente, è altamente preferibile anche attenuare o azzerare l’uso di bevande calde come tè, caffè o alcolici.

Preferite, invece, bevande fresche come acqua, succhi di frutta o tisane fredde.

Cappello

Anche se viene sempre sottovalutato, proteggere il capo in estate, in particolare se si sta molto tempo all’aperto, è una prerogativa fondamentale al fine di non danneggiare la pelle.

Indossare un cappello a tesa larga può offrire un’ombra protettiva al viso e alla testa, aiutando a ridurre l’esposizione diretta ai raggi solari e mantenendo la testa più fresca.

Ci sono degli appositi capelli che hanno la percentuale di protezione che danno dai raggi UV.

Consigli per la notte

In ultimo vediamo alcuni consigli per affrontare la notte, il momento più difficile della giornata!

Se anche voi non riuscite a dormire, sappiate che è possibile adottare alcune misure per garantire un sonno più confortevole.

Utilizzate lenzuola e coperte leggere, preferibilmente in tessuti traspiranti. Se necessario, potete utilizzare un ventilatore o un condizionatore d’aria per mantenere la stanza fresca. In alternativa, potete anche posizionare un ventilatore vicino alla finestra in modo da creare una corrente d’aria fresca.

Un vecchio trucco della Nonna prevede anche di mettere pigiama e lenzuola per 30 minuti all’interno del frigorifero prima di andare a dormire, così da avere un’istantanea sensazione di fresco.