Fare la lavatrice è ormai un procedimento che si fa in automatico, soprattutto dopo tanti anni di esperienza.

Ma siamo sicuri che ogni lavaggio sia sempre impeccabile e fatto a dovere? Ci sono dei passaggi che si dovrebbero svolgere prima della lavatrice.

Vediamo insieme 4+1 cose importanti che non si devono mai dimenticare così da avere un bucato sempre perfetto ed super pulito!

Leggere le etichette di lavaggio

Un passaggio che, ahimè, si tralascia nella maggior parte delle volte è leggere le etichette di lavaggio.

Ogni indumento ha un suo tessuto e bisogna rispettarlo, altrimenti si incorre a rovinarlo e consumarlo, ma quante volte si segue questa regola?

Prima di mettere i panni in lavatrice, dunque, state attenti ai programmi, alle temperature, alla centrifuga e a tutto il resto che bisogna prendere in considerazione per ottenere un bucato perfetto!

Dividere bene i panni

Pensate che dividere i panni sia solo separare i bianchi dai colorati? Sbagliato!

Sicuramente la distinzione principale, se non si vuole avere dei panni come Arlecchino, è quella suddetta, ma non è l’unica!

Chi sta molto attento al bucato e ama averlo sempre impeccabile sa bene che ci sono anche altre distinzioni da fare:

Tessuto : separate i panni delicati da quelli più resistenti perché hanno bisogno senza dubbio di due lavaggi diversi.

: separate i panni delicati da quelli più resistenti perché hanno bisogno senza dubbio di due lavaggi diversi. Più e meno sporchi : i panni sudati e molto sporchi dovrebbero ricevere un lavaggio separato per non “contaminare” anche gli altri vestiti.

: i panni sudati e molto sporchi dovrebbero ricevere un lavaggio separato per non “contaminare” anche gli altri vestiti. In base alle etichette : ritornano le etichette di lavaggio, fondamentali per fare una distinzione tra panni che hanno bisogno degli stessi programmi e delle stesse temperature.

: ritornano le etichette di lavaggio, fondamentali per fare una distinzione tra panni che hanno bisogno degli stessi programmi e delle stesse temperature. Biancheria: calzini, slip e quant’altro potrebbero essere messi in un cestino a parte quando mettete i panni nel cesto così da trovare anche una soluzione ai calzini spaiati!

Pretrattare le macchie

Abbiamo accennato prima a non mischiare gli indumenti particolarmente sporchi con quelli che hanno bisogno di un lavaggio solo perché usati più volte e quindi senza macchie.

Nel momento in cui ci si ritrova lo sporco sui tessuti è importantissimo pretrattare le macchie, specie quelle più ostinate, prima di mettere in lavatrice.

In questo modo non solo aumenterà la probabilità che la macchia vada via, ma si crea anche una patina che possa proteggere anche gli altri vestiti dallo sporco.

Per pretrattare potete inumidire la zona interessata del tessuto e strofinare delicatamente sopra del sapone di Marsiglia o una pasta di bicarbonato e acqua.

Controllare la lavatrice

Fattore fondamentale per avere non solo i panni, ma anche la lavatrice al meglio è controllarla sia quotidianamente che mensilmente.

Ogni giorno bisogna verificare che non ci siano cattivi odori, né sporco all’interno della guarnizione perché queste cose si possono trasferire sul bucato.

Una volta al mese, invece, è bene fare una pulizia approfondita con un lavaggio a vuoto che tolta calcare, muffa e odori accumulati.

Vediamo quali sono i migliori rimedi naturali per fare i lavaggi:

Acido citrico : sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua e poi versate tutto all’interno del cestello avviando il lavaggio ad alte temperature.

: sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua e poi versate tutto all’interno del cestello avviando il lavaggio ad alte temperature. Aceto d’alcol : perfetto per mandare via tutto lo sporco incrostato, basterà mezza bottiglia d’aceto ed ecco fatto!

: perfetto per mandare via tutto lo sporco incrostato, basterà mezza bottiglia d’aceto ed ecco fatto! Sale grosso : mezzo kg di sale grosso nella lavatrice ad alte temperature è ideale per liberarsi di ogni tipologia di macchia e per purificare i tubi.

: mezzo kg di sale grosso nella lavatrice ad alte temperature è ideale per liberarsi di ogni tipologia di macchia e per purificare i tubi. Bicarbonato di sodio: non poteva mancare tra i nostri trucchetti. Saranno necessarie 2 tazze di prodotto nel cestello per avere una lavatrice perfetta!

Scegliere i prodotti giusti

Ultimo e importante fattore da tener a mente prima di fare la lavatrice è scegliere i prodotti giusti.

In lavatrice sono anche e soprattutto i detersivi a provocare tanti problemi come il calcare e la muffa, per cui usare dei detergenti naturali è la strada giusta per abbassare l’inquinamento, lo sporco e per risparmiare!

Un ottimo detersivo fatto con rimedi della Nonna si prepara sciogliendo 1 panetto di sapone di Marsiglia bagnomaria e aggiungendo 1 bicchiere di bicarbonato.

Mescolate tutto con 2 litri e mezzo d’acqua, trasferite in un flacone e usate il prodotto ottenuto in lavatrice!

Per l’ammorbidente naturale, invece, dovrete semplicemente sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungere 10 gocce di olio essenziale a vostro piacimento.

Le 5 Regole d’Oro per la Lavatrice

