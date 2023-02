I costi dei detersivi, nelle spese mensili di una casa, non sono mai una cosa da prendere sotto gamba!

Le migliori tecniche di risparmio, infatti, ci insegnano che è proprio da queste cose che bisogna partire per cercare di ammortizzare le uscite in un arco di almeno trenta giorni.

Ma come si fa a risparmiare sui detersivi? Beh, sicuramente conoscendo meglio i rimedi naturali e facendo dei piccoli accorgimenti.

Oggi vi dirò tutto su come risparmiare sui detersivi per la lavatrice!

Detersivi fai da te

Il primo passo da fare per predisporsi al risparmio è non comprare sempre detersivi di ogni tipologia, ma farli a casa!

I detersivi fai da te sono davvero molto efficaci e semplici da preparare. Inoltre venivano usati anche in passato e ancora oggi vengono adoperati sia per il bucato a mano che per in lavatrice.

Vediamo quali sono i più diffusi con ingredienti naturali e molto efficienti!

Con sapone e bicarbonato

Se dovessimo fare una lista di prodotti naturali che sono da sempre usati in passato, il sapone di Marsiglia ed il bicarbonato starebbero in cima!

Sia singolarmente che insieme sono perfetti per sbiancare, profumare e togliere anche le macchie ostinate dal bucato in poco tempo.

Per preparare il detergente con questi due ingredienti vi serviranno:

1 panetto di sapone di Marsiglia

2 bicchieri di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di olio essenziale

2 litri d’acqua

Sciogliete il panetto di sapone a bagnomaria e una volta diventato liquido potete già diluirlo nell’acqua.

In seguito aggiungete il bicarbonato poco a poco in modo che non faccia grumi ed infine mettete l’olio essenziale a vostra scelta.

Quello che vi consiglio è l’olio essenziale di lavanda, il quale dona una freschezza ed una delicatezza uniche ai vestiti!

Con succo di limone

Un’alternativa a quanto appena detto è il detergente naturale con il succo di limone!

Potete prediligerlo quando desiderate avere una freschezza maggiore sui panni ed inoltre questo fantastico agrume sbianca i panni in maniera impeccabile e li rende morbidi!

Potete prepararlo mescolando 2 bicchieri di succo di limone in 1 litro d’acqua, se volete un profumo maggiore potete usare anche 1 cucchiaino di olio essenziale.

Mescolate il tutto e usate il composto in lavatrice come ammorbidente naturale o mettendo 1 misurino direttamente nel cestello.

Aceto

Concludiamo la lista dei migliori rimedi naturali da usare in alternativa ai detersivi con quello che probabilmente è il prodotto più usato in casa!

L’aceto non è indicato solo per la lavatrice, ma per tante altre faccende domestiche che vanno dal calcare al lavaggio dei pavimenti.

Per usarlo come detergente naturale non dovrete far altro che mettere 1 misurino colmo di prodotto all’interno del cestello e avviare il lavaggio.

Analogamente al limone, anche l’aceto si può usare come ammorbidente, basta riempirne 1 tazzina, aggiungere 1 cucchiaino di olio essenziale e mettere tutto nella vaschetta apposita.

Ammorbidente naturale

Sicuramente aceto e limone sono ottimi per avere un bucato soffice e morbido, ma la ricetta di un ammorbidente naturale che possa stare nella nostra lavanderia al posto di tutti quelli che vediamo in commercio prevede l’uso di acido citrico!

Quest’ultimo è un ingrediente estratto dagli agrumi e rappresenta uno degli elementi più versateli in assoluto in casa!

Per fare l’ammorbidente dovrete procurarvi:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

10 gocce di olio essenziale



Sciogliete prima completamente l’acido citrico in acqua, poi aggiungete l’olio essenziale ed ecco che in nemmeno 5 minuti il vostro ammorbidente naturale è pronto!



Quando fate il lavaggio, riempite la vaschetta apposita con il prodotto che avete fatto e dopo godetevi il risultato!

Palline profumate

Una delle cose che maggiormente interessa nel fare il bucato è avere sempre un buon profumo!

Per questo, spesso e volentieri, si cambiano i più disparati tipi di ammorbidente o di detersivo, ma con le palline profumate per il bucato avrete un’efficacia maggiore ed un profumo fantastico!

Scopriamo insieme come prepararle!

Ingredienti:

1 panetto di sapone giallo

Bicarbonato q.b.

Olio essenziale q.b.

Ricavate delle palline di medie dimensione dal panetto di sapone giallo, poi schiacciate una pallina e spargete sopra 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 5 gocce di olio essenziale.

Richiudete per formare di nuovo la palina e mettete in lavatrice, direttamente nel cestello.

Il bucato sarà profumatissimo!

Altri consigli per il risparmio

Infine scopriamo altri consigli per il risparmio su detersivi che possono ammortizzare le spese a fine mese!