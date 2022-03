In lavatrice puoi lavare queste cose impensabili che non sono vestiti!

Ogni volta che pensiamo alla lavatrice, naturalmente la associamo al lavaggio del bucato che effettuiamo praticamente ogni giorno e anche per più volte al giorno.

In effetti, da quando esiste la lavatrice, molti problemi legati ai tempi di lavaggio e alle macchie sono stati risolti rispetto al lavaggio a mano, faticoso e lungo.

Oggi vi dirò che la lavatrice può essere usata per lavare cose con i vestiti c’entrano ben poco! Siete curiosi?

Vediamo insieme come lavare in lavatrice delle cose impensabili che non sono vestiti!

Zaini e borse

Una delle cose che sicuramente potete lavare in lavatrice sono i zaini e le borse!

Alcuni elettrodomestici hanno proprio dei programmi appositi, nel caso in cui sulla vostra lavatrice non ci fossero, dovrete scegliere un programma delicato possibilmente senza centrifuga.

Usate una discreta quantità di detersivo, magari aggiungendo una tazzina d’aceto nella vaschetta dell’ammorbidente in modo da togliere anche eventuali cattivi odori.

Potete usarli per gli zaini da scuola, borsoni della palestra o della scuola calcio e così via.

Peluche

A volte viene sottovalutata l’importanza di avere i peluche sempre puliti, ma in realtà è davvero fondamentale!

I motivi sono tanti, ma menzioniamo ad esempio il fatto che raccolgono un grande quantitativo di polvere e vengono usati dai bambini.

Per tale ragione, bisogna prestare molta attenzione e potete lavarli velocemente in lavatrice!

Basterà scegliere sempre un programma delicato senza centrifuga (in modo da non rovinare eventuali elementi attaccati ai pupazzi).

Anche in questo caso potete usare dell’aceto o del bicarbonato di sodio per mandare via germi e batteri e averli completamente puliti!

Scarpe da ginnastica

Dopo diversi utilizzi delle scarpe da ginnastica, va da sé che bisogna fare un lavaggio approfondito a causa di cattivi odori e sporco che si accumula.

Ebbene, anche in casi del genere la lavatrice risulta un’ottima alleata!

Naturalmente stiamo parlando delle scarpe di tela, dovrete togliere i lacci e metterli sempre in lavatrice ma in un sacchetto a parte, poi procedete con il lavaggio.

Raccomando sempre di non usare la centrifuga in modo da evitare un restringimento delle scarpe.

Tende della doccia

Immaginate di lavare le tende della doccia a mano, sarebbe un lavoro molto impegnativo!

Per tale ragione potete usare la lavatrice e non rischiare di sporcare un bagno intero, soprattutto per quanto riguarda la fase di risciacquo.

Scegliete un programma delicato con un temperatura massima di 30 gradi, inserite nella lavatrice anche 2 asciugamani e avviate il lavaggio.

Ecco che le tende torneranno come nuove in poco tempo!

Borse per la spesa

Analogamente alle tende della doccia, anche le borse della spesa, le quali spesso accumulano macchie e cattivi odori per i cibi che colano, possono essere messe a nuovo in lavatrice!

Anche qui dovrete usare una temperatura bassa, di massimo 30 gradi, mettete un misurino di bicarbonato nel cestello della lavatrice e prediligete un programma delicato.

Naturalmente la centrifuga è da evitare perché potete rischiare di deformare le buste.

Giocattoli in plastica

In ultimo potete servirvi di questo grande elettrodomestico anche per i giocattoli in plastica!

Quante volte cadono a terra e raccolgono la sporcizia e la polvere presente sul pavimento? Dunque lavarli è davvero necessario!

Potete lavare qualsiasi giocattolo in plastica, come i mattoncini per le costruzioni.

Tutto quello che dovrete fare è metterli n un sacchetto apposito e poi lavarli a freddo, vedrete che risultato!

Avvertenze

Vi ricordo di consultare eventuali istruzioni di pulizia e lavaggio dei vari elementi riportati al fine di non danneggiarli.