8 Cose da non lavare mai in lavatrice

La lavatrice è un elettrodomestico estremamente utile, ma non tutto può essere lavato al suo interno, ahimè!

Alcuni oggetti e tessuti richiedono cure particolari per preservare la loro forma, colore e integrità; per cui bisogna scegliere altre strade di pulizia come il lavaggio a mano o lavaggi in strutture specializzate.

Oggi ti farò scoprire 8 cose che dovresti evitare di lavare in lavatrice per mantenerle in condizioni ottimali!

Abbigliamento in pizzo

Il pizzo è un tessuto delicato e intricato che richiede una cura speciale, anche perché si presenta estremamente sottile e basta poco per staccare il cotone.

Lavare il pizzo in lavatrice, dunque, può causare strappi, deformazioni e rottura dei fili. È meglio lavare i capi in pizzo a mano o, se possibile, portarli in lavanderia a secco per una pulizia sicura ed efficace.

Usa mezzo bicchiere di sapone di Marsiglia quando metti in ammollo e sarai sicuro di aver scelto un detergente naturale estremamente dolce con i panni.

Tessuti in seta

Stesso discorso del pizzo, vale per la seta, un tessuto lussuoso ma estremamente difficile da gestire nei lavaggi.

Lavare la seta in lavatrice può farla perdere lucentezza, restringere o danneggiare le fibre, per questo si preferisce lavare i capi in seta a mano con acqua fredda o portarli in lavanderia a secco per garantire una pulizia delicata.

Per usare un rimedio naturale e delicato, ti basterà mettere gli indumenti in ammollo in acqua tiepida e 1 bicchiere di bicarbonato di sodio per 4 o 5 ore.

Ricordate di risciacquare con modi molto delicati.

Scarpe delicate

Le scarpe, specialmente quelle con dettagli delicati o con pietre decorative, non dovrebbero mai essere lavate in lavatrice!

L’acqua e il movimento durante il ciclo di lavaggio possono danneggiare la struttura delle scarpe e farle perdere forma. Invece, pulisci le scarpe a mano con un panno umido e, se necessario, usa prodotti specifici per la pulizia delle scarpe.

In linea generale è bene lavare solo le scarpe in tela in lavatrice o assicurarsi che siano idonee consultando le etichette di lavaggio.

Se il problema più ricorrente che hai è doverle sbiancare, allora so io come fare e te lo mostro in questo video:

Cappelli con visiera

I cappelli con visiera, come le snapback e le berretti da baseball, possono essere deformati se lavati in lavatrice, rischiando poi di perdere la loro funzionalità.

La visiera potrebbe piegarsi o danneggiarsi, mentre il tessuto del cappello potrebbe restringersi. Per pulire un cappello con visiera, è meglio utilizzare una spazzola per cappelli e pulire delicatamente le macchie visibili con del sapone di Marsiglia o dell’aceto bianco d’alcol.

Basta mettere uno di questi due ingredienti su un panno in microfibra e strofinare fino a non vedere più la macchia.

Lana pura

In tema sempre di tessuti estremamene delicati, dovrai tener presente che la lana pura è un tessuto naturale che richiede particolare attenzione durante la pulizia.

Fare un ciclo di lavaggio in lavatrice per la lana può farla restringere e cambiare forma. È preferibile lavare i capi in lana a mano con acqua fredda o al massimo utilizzare un ciclo per capi delicati in lavatrice.

Anche in questo caso potrai procedere mettendo i maglioni in ammollo con mezzo bicchiere di sapone di Marsiglia e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio.

Reggiseni con ferretto

I reggiseni con ferretto possono causare danni alla lavatrice durante il ciclo di lavaggio.

Inoltre, il movimento della lavatrice può deformare o rompere il ferretto stesso, rendendo poi inutilizzabile l’indumento. È consigliabile lavare i reggiseni a mano o utilizzare sacchetti per lingerie per proteggerli durante il lavaggio in lavatrice.

In questo caso l’ideale è sempre prediligere metodi naturali e in particolare il bicarbonato di sodio.

Maglie con la stampa

Altri tessuti particolarmente complicati sono le maglie con stampe o decorazioni, che spesso richiedono cure speciali per mantenere l’integrità dei disegni.

Lavare queste maglie in lavatrice può far sbiadire o screpolare le stampe. Per preservare le maglie con stampe, è meglio lavarle a rovescio a mano o utilizzare un ciclo delicato in lavatrice.

Tieni presente che non è un bene, in linea di massima, sottoporre questi tessuti a lavaggi constanti.

Tessuti in pelle

L’ottava e ultima cosa che non ti consiglio mai di lavare in lavatrice sono i tessuti in pelle, come giacche o borse, pantaloni, gilet e quant’altro.

L’acqua può danneggiare la pelle e farla perdere elasticità. Per pulire la pelle, utilizza prodotti specifici per la pulizia della pelle e segui le istruzioni del produttore per una cura adeguata.

In questo modo saprai prendertene cura senza rischiare alcun tipo di danno.