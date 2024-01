Per quanto la pulizia dell’intera casa è importante per vivere in un ambiente salubre e igienizzato, ci sono delle cose che più di altre necessitano di essere pulite più spesso.

Ma quali sono queste superfici?

A tal proposito, oggi vedremo insieme cosa pulire in casa per avere un ambiente sempre salubre e igienizzato!

Sanitari

Iniziamo dalla pulizia dei sanitari, che utilizziamo quotidianamente per l‘igiene intima e personale.

Per questo motivo, è importante procedere con la pulizia di queste componenti quotidianamente in modo da igienizzarle e disinfettarle.

Per farlo, vi suggeriamo di utilizzare il limone, l’agrume in grado non solo di pulire i sanitari, ma anche portare un buon profumo in tutto il bagno.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il succo di due limoni in un flacone con spray, dopodiché riempite la restante parte del flacone con acqua calda e agitatelo per bene per amalgamare il tutto.

A questo punto, vaporizzate la miscela così ottenuta su tutti i sanitari, strofinate una spugnetta non abrasiva e passate, poi, un panno in microfibra per risciacquare. In alternativa, potete anche ricorrere all’alcol denaturato.

WC

Un discorso a parte deve essere fatto sul wc, il quale è la superficie che sicuramente più di tutte deve essere igienizzata per evitare la diffusione di germi e batteri in casa.

Per la sua pulizia, vi suggeriamo il gel fai da te per wc. Per realizzarlo, dovrete munirvi di:

250 ml di acqua

20 g di amido di mais

25 g di acido citrico

10 g di detersivo piatti ecologico

Versate, quindi, 200 ml di acqua in un pentolino, aggiungete l’acido citrico e scaldate la miscela a fuoco basso. Al contempo, mescolate l’amido di mais con circa 50 ml di acqua ed il detersivo per piatti ecologico.

Infine, aggiungete il composto di amido di mais e detersivo per piatti nella pentolina contenente acqua e acido citrico, portate il tutto ad ebollizione e noterete che si formerà un composto dalla consistenza di un gel denso.

Quindi, spegnete il fuoco, lasciate raffreddare e aggiungete, se lo preferite, alcune gocce di tea tree, il quale vanta proprietà disinfettanti e antibatteriche.

Per l’utilizzo, travasate questo gel in un contenitore con beccuccio o anche in una semplice bottiglia di plastica e versatelo nel water quotidianamente, lasciandolo agire per un po’ prima di strofinare e di tirare lo sciacquone.

Superfici dove si accumula la muffa

Altre superfici che necessitano di essere pulite sempre per avere un ambiente sempre igienizzato e salubre sono quelle che tendono ad accumulare la muffa.

Solitamente, queste sono quelle continuamente soggette all’acqua o all’eccessiva umidità, come il box doccia. Per pulirle, vi suggerisco di utilizzare l’acqua ossigenata, la quale è in grado di eliminare la muffa e i batteri in modo efficace.

Versate, quindi, l’acqua ossigenata sui dischetti di cotone, dopodiché applicateli direttamente sulle macchie di muffa e lasciate agire per circa un’ora.

A questo punto, strofinate con una spugnetta e risciacquate abbondantemente. L’acqua ossigenata non solo eliminerà la muffa ma contribuirà anche a prevenire la sua ricomparsa.

Inoltre, vi consiglio di far arieggiare il bagno per più volte al giorno, soprattutto a seguito di una doccia calda.

Maniglie delle porte

Raramente ci dedichiamo alla pulizia delle maniglie delle porte, eppure queste vengono continuamente maneggiate da tutti noi e diventano un ricettacolo di germi e batteri.

Per pulirle, potete utilizzare semplicemente il sapone di Marsiglia, il quale è un ingrediente con proprietà pulenti molto delicate.

Versate, quindi, due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido in una bacinella contenente circa 500 ml di acqua, dopodiché, immergete un panno morbido nella soluzione e passatela sulla maniglia da pulire.

Infine, asciugate accuratamente.

Biancheria da letto

Durante la notte, le nostre lenzuola raccolgono cellule morte della nostra pelle, peli, capelli, saliva e così via. Insomma, non sono propriamente la cosa più igienica che abbiamo in casa.

Per questo, è importante innanzitutto cambiarla almeno una volta a settimana in inverno e due in estate. Per lavare, quindi, le lenzuola, i pigiami, le federe dei cuscini, potete utilizzare il sapone di Marsiglia, l’aceto o l’acido citrico.

Inoltre, vi suggerisco di aggiungere 10 gocce di un olio essenziale di Tea Tree oil, il quale è un potente agente antiparassitario e pulente.

Tende

Infine, ricordatevi di pulire e lavare le tende, le quali accumulano la polvere, i cattivi odori e fanno da filtro rispetto allo smog proveniente dall’esterno.

Vi suggeriamo, quindi, di lavarle ad ogni cambio di stagione così da averle sempre pulite. Per lavarle, utilizzate il sapone di Marsiglia e ricorrete alla tipologia di lavaggio più adatto in base alla tipologia di tenda.

Se, infatti, avete tende in cotone, potete lavarle in lavatrice, impostando un programma delicato a 30°, con centrifuga a 600.

In caso, invece, di tende in nylon o in altre fibre sintetiche, sarebbe bene procedere con un lavaggio delicato, preferibilmente a mano, mettendola in ammollo in una vasca contenente acqua tiepida e il sapone di Marsiglia.