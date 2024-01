La vostra casa a volte è davvero un club per amici in quanto amate tanto invitarli a cena o stare con loro in un ambiente intimo durante le giornate festive.

Ma se da una parte la casa piena di gente può risultare bella e gioiosa, dall’altra dopo diventa davvero sfiancante pulirla per igienizzare le superfici e le cose condivise. Ma non è necessario pulire davvero tutto!

Per questo, oggi vedremo insieme cosa pulire in casa dopo che ci sono stati ospiti!

Cuscini del divano o delle sedie

La prima cosa che vi suggeriamo di pulire sono i cuscini del divano o delle sedie che sono entrati strettamente in contatto con i vostri ospiti.

In caso siano sfoderabili, vi basterà semplicemente procedere con il lavaggio in lavatrice, mettendo nella vaschetta del detersivo due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido, il quale è delicato e vanta forti proprietà pulenti.

Se, invece, i cuscini non sono sfoderabili, vi suggerisco di optare per il lavaggio a mano in modo da non danneggiare il lattice, le piume o l’imbottitura sintetica al suo interno.

Versate, quindi, due cucchiai di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua fredda e mettete in ammollo il cuscino per tutta la notte. L’indomani, risciacquatelo e fatelo asciugare all’aperto, lontano dalla luce solare diretta.

In alternativa al sapone di Marsiglia, potete anche ricorrere all’aceto, il quale aiuterà a sbiancare anche i cuscini ingialliti!

Allo stesso modo, procedete anche con la pulizia del divano. A tal proposito, ecco un video pensato per voi!

Pavimenti

Un’altra superficie che dovrete pulire per far tornare ordinata e pulita la casa sono i pavimenti su cui sicuramente ritroverete briciole, accumulo di sporco, capelli e così via.

Innanzitutto, quindi, passate l’aspirapolvere per raccogliere tutto ed evitare di spostarlo da una parte all’altra della casa.

Dopodiché, versate 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido in un secchio contenente 3 litri di acqua, mescolate il tutto con la mano e immergete uno straccio in microfibra nella miscela così ottenuta.

A questo punto, passatelo sul pavimento più volte, effettuando movimenti circolari in modo da rimuovere eventuali macchie.

Infine, immergete nuovamente il panno nella miscela, strizzandolo bene prima di passarlo sui pavimenti.

Tavoli e superfici utilizzate

Che si tratti del tavolo, del tavolino accanto al divano o una qualsiasi superficie su cui tutti gli ospiti hanno poggiato le loro cose, poco importa, in quanto l’importante è spolverarla e passare un panno così da pulirle.

Per questo, vi suggerisco di utilizzare il sapone di Marsiglia, il quale non solo riesce a pulire ma è in grado anche di prevenire il continuo accumulo di polvere e di spargere un odore inebriante nell’ambiente!

In un secchio contenente acqua calda, quindi, versate 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie e immergete una spugna al suo interno.

Dopodiché, passatela sulla superficie interessata e risciacquate accuratamente.

Bagno

Dopo aver ospitato amici o parenti a casa, è necessario igienizzare soprattutto il bagno perché strettamente personale e intimo.

Appena vanno via, quindi, io utilizzo la mia solita miscela composta da 150 di acido citrico e un litro di acqua tiepida e la spruzzo con un vaporizzatore su tutti i sanitari, concentrandomi soprattutto sul wc e sul lavello.

Dopodiché, passo una spugnetta per strofinare e risciacquo accuratamente. Se volete, inoltre, rendere ancora più igienizzante questa miscela, potete anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale di Tea tree, il quale vanta proprietà antibatteriche.

Bicchieri e posate

Anche se può sembrare banale come consiglio, se avete usato bicchieri e posate durante la serata, vi suggerisco di lavarli con molta cura poiché sono stati usati da altre persone.

Un modo efficace, potrebbe essere quelli di metterli in ammollo nella vaschetta del lavandino contenente il detersivo per piatti, preferibilmente ecologico e strofinare, poi, con una spugnetta soprattutto sulle parti che sono entrate in contatto con la bocca.

Dopodiché, risciacquate accuratamente e asciugate. La vostra casa sarà pulita in un batter d’occhio!