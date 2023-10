Pulire i pavimenti è una di quelle attività che svolgiamo quasi quotidianamente, in quanto questa superficie raccoglie tutto lo sporco delle nostre scarpe e delle cose che cadono.

Per la loro pulizia ricorriamo spesso ai vari detersivi commerciali i quali ci promettono di renderli lucidi in un batter d’occhio.

Ma sapete che in realtà vi basta semplicemente il sapone di Marsiglia? Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti molto delicate che lo rendono efficace su tutti i pavimenti. Vediamo insieme come utilizzarlo.

Pavimenti in ceramica e in gres

Partiamo dalla pulizia dei pavimenti in ceramica e in gres porcellanato, i quali sono molto resistenti e non necessitano di molte cure e attenzioni.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente versare 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido in un secchio contenente 3 litri di acqua e mescolare il tutto con la mano.

Dopodiché, immergete uno straccio in microfibra nella miscela così ottenuta e passate sul pavimento più volte, effettuando movimenti circolari in modo da rimuovere eventuali macchie.

Infine, immergete di nuovo il panno nella miscela e questa volta strizzatelo bene prima di passarlo sui pavimenti.

N.B Ricordatevi di non usare mai detergenti oleosi su questi pavimenti, quali oli e cere, perché la componente oleosa potrebbe renderli opachi.

Pavimento in marmo

Se i pavimenti in grés sono noti per la loro versatilità e resistenza, lo stesso non vale per i pavimenti in marmo, i quali sono molto delicati e necessitano di molte cure sebbene conferiscano alla casa un aspetto elegante.

Versate, quindi, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in una bacinella contenente 2 litri di acqua, dopodiché mescolate il tutto.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

A questo punto, immergete uno straccio in microfibra nella soluzione così ottenuta e passatelo più volte sul vostro pavimento. Infine, per lucidarlo ulteriormente, vi suggeriamo di strofinare un maglione di lana, il quale aiuterà a renderlo brillante!

Pavimenti in legno e parquet

È il momento, ora, di passare a vedere come pulire i pavimenti in legno e in parquet, belli perché rendono accogliente e “calda” la nostra casa.

Dal momento che sono molto delicati, però, il sapone di Marsiglia può essere una manna dal cielo per averli puliti senza macchiarli! Riempite, quindi, un secchio con 3 litri di acqua calda, dopodiché aggiungete 2 cucchiai di sapone di Marsiglia al suo interno.

A questo punto, immergete nella miscela uno straccio di microfibra per pavimenti, strizzatelo bene e passatelo sul vostro pavimento di legno più volte.

Anche in questo caso, abbiamo un piccolo consiglio per voi per lucidare ulteriormente il vostro pavimento: dovrete passare alla fine un panno in microfibra imbevuto di un po’ di olio di oliva.

L’olio, infatti, vanta proprietà nutrienti in grado anche di ravvivare il legno delle porte!

Pavimenti in cotto

Infine, non ci resta che vedere insieme come procedere con la pulizia dei pavimenti in cotto, che sono considerati molto porosi. Su questa tipologia di pavimenti, infatti, vi suggeriamo di non utilizzare ingredienti molto oleosi.

In questo caso, quindi, combineremo il sapone di Marsiglia con un po’ di aceto in modo da procedere con una pulizia accurata.

Versate 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua e aggiungete, poi, 2 bicchieri di aceto bianco.

Dopodiché, immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta e passatelo sul pavimento più volte. Infine, ricordatevi di asciugare subito. Inoltre, l’aceto aiuterà anche ad eliminare tutti gli aloni!

Come fare i detersivi naturali per pavimenti (VIDEO)

E se volete un video per vedere come realizzare dei detersivi naturali fai da te per pavimenti, ecco a voi!

Avvertenze

Valutate bene il materiale di cui è fatto il vostro pavimento prima di procedere con i rimedi suggeriti.