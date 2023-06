Con l’arrivo dell’estate e del caldo, diciamocelo tutte noi ci sentiamo stanche più facilmente e avere la casa sempre pulita a volte risulta davvero difficile.

Per questo, sarebbe ideale anticiparci e dedicarci alla pulizia delle cose più difficili prima che arrivi il caldo torrido.

A tal proposito, oggi vedremo insieme 5 cose da pulire prima del caldo per avere la casa pulita per tutta l’estate!

Persiane

Innanzitutto, vi consigliamo di pulire le persiane, le quali sono spesso faticose da pulire in quanto richiedono movimenti più articolati che potrebbero essere stancanti con il caldo torrido.

Per questo, sarebbe bene anticipare e procedere con la pulizia profonda di questa superficie prima che le temperature diventino troppo alte. Dovrete, quindi, passare una scopa o un panno in microfibra per togliere lo strato superficiale di polvere, dopodiché aggiungete un bicchiere di aceto o due cucchiai di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida.

A questo punto, immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta, strizzatelo un pochino e passatelo sulle persiane: non solo saranno pulite ma anche lucide!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare step by step!

Tapparelle

Oltre alle persiane, sarebbe bene pulire anche le tapparelle, in quanto queste devono essere alzate e abbassate per essere pulite e richiedono veramente molto lavoro.

In questo caso, quindi, dovete procedere come già visto con le persiane, ovvero togliendo prima la polvere più superficiale con una scopa dalle setole morbide che dovete passare energicamente tra le fessure, dopodiché ripassate una spugna non abrasiva imbevuta d’aceto e strofinate. Infine, asciugate con un panno in microfibra e le vostre tapparelle saranno pulite come non mai!

E se volete conoscere alcuni trucchetti per pulire le tapparelle velocemente, ecco un articolo per voi!

Lampadari

Quando si parla di superfici di casa difficili e faticose da pulire, non si possono non menzionare i lampadari, i quali accolgono molta polvere ed essendo posti in alto ci costringono a salire e a scendere dalla sedia o dallo scaletto.

Per pulirli, quindi, usate un piumino dalle setole morbide e le fibre elettrostatiche per iniziare a rimuovere la polvere in eccesso, dopodiché passate un panno cattura-polvere meticolosamente in ogni zona, soprattutto se il lampadario ha delle decorazioni articolate.

A questo punto, riempite un secchio con acqua tiepida, sciogliete 1 cucchiaio di sapone grattugiato o in scaglie al suo interno e immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta. Infine, strizzatelo e passatelo sui lampadari: godetevi il risultato!

N.B Ricordatevi di tenere l’interruttore della corrente non azionato, per procedere con sicurezza durante la pulizia

Tende da sole

In estate, le tende da sole diventano la nostra salvezza in quanto eclissano i raggi solari e ci permettono di non esporre la nostra casa al calore forte. Dopo i mesi invernali, però, in cui sono state esposte continuamente agli agenti esterni, è importante pulirle a fondo e rimuovere tutto lo sporco accumulato.

Usate, quindi, uno spazzolone apposito per rimuovere delicatamente tutto l’accumulo di polvere, dopodiché passate un panno immerso in una miscela composta da acqua e sapone di Marsiglia o acqua e aceto bianco.

Entrambi gli ingredienti, infatti, vantano proprietà pulenti, smacchianti e sgrassanti. Non a caso, il sapone di Marsiglia è utilizzato per preparare a casa lo sgrassatore universale fai da te!

Ventilatori e condizionatori

Infine, vediamo come pulire i ventilatori e i condizionatori, elettrodomestici “estivi” che ci salvano dal caldo opprimente e permettono di avere un po’ di tregua dalle alte temperature.

Per quanto riguarda la pulizia dei ventilatori, vi suggeriamo di staccare innanzitutto la spina prima di smontare le griglie unite con l’aiuto di un cacciavite. Dopodiché, passate un panno in microfibra sulle pale e poi un panno inumidito con una miscela composta da acqua e un po’ di aceto.

A questo punto, passatelo anche sulle griglie e fate asciugare tutto accuratamente. Per la pulizia, invece, dei condizionatori, poiché i procedimenti sono molto delicati, vi consigliamo sempre di consultare le istruzioni di fabbrica o consultare chi di competenza.

Avvertenze

Vi ricordo di leggere prima eventuali istruzioni di fabbrica e poi procedere con il lavaggio degli elementi riportati.