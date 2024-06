Dentifricio per la lavatrice: provo ad usare questo rimedio così

Di recente, ho deciso di provare un rimedio casalingo che non avevo mai considerato: il dentifricio, però per pulire la lavatrice.

Avendo sempre cercato metodi alternativi ai detersivi chimici, ero curiosa di vedere come questo comune prodotto potesse semplificarmi la vita nelle pulizie domestiche. Ho scoperto che può fare piccole magie, specialmente quando si tratta di rimuovere macchie ostinate. Ecco il resoconto della mia esperienza!

Quali proprietà ha il dentifricio per pulire

Il dentifricio non serve solo a mantenere i denti puliti e brillanti. Grazie ai suoi ingredienti abrasivi e sbiancanti, può diventare un alleato formidabile nelle pulizie di casa.

Contiene abrasivi delicati, come il bicarbonato di sodio, che ha proprietà deodoranti e pulenti. Il dentifricio, soprattutto quello bianco classico, è ricco di elementi che possono sbiancare, deodorare e pulire senza graffiare le superfici delicate.

Queste proprietà rendono il dentifricio perfetto per combattere le macchie difficili e lasciare un gradevole profumo di fresco. Per esempio, si può usare per pulire queste cose in casa:

Come usarlo per la vaschetta della lavatrice

Con il tempo, la vaschetta (cassettino, come volete chiamarlo) della lavatrice accumula sempre residui di detersivo e persino tracce di muffa. Queste macchie non solo erano antiestetiche, ma emanano anche cattivo odore. Così ho deciso di mettere alla prova il dentifricio. Ecco come ho fatto:

Per prima cosa, ho rimosso la vaschetta e l’ho sciacquata con acqua calda per eliminare eventuali residui sciolti .

e l’ho sciacquata con acqua calda . Ho applicato una piccola quantità di dentifricio bianco sulle aree macchiate. Il dentifricio bianco è ideale in quanto privo di coloranti e contiene bicarbonato di sodio.

bianco sulle aree macchiate. Il dentifricio bianco è ideale e contiene bicarbonato di sodio. Ho usato un vecchio spazzolino da denti per lavorare il dentifricio nelle macchie, facendo movimenti circolari per massaggiare bene le aree colpite.

per lavorare il dentifricio nelle macchie, facendo movimenti circolari per massaggiare bene le aree colpite. Dopo aver lasciato agire il dentifricio per qualche minuto, ho risciacquato la vaschetta sotto l’acqua corrente calda, rimuovendo ogni traccia di prodotto.

Il risultato? La vaschetta era pulita, senza più tracce di detersivo o muffa, e aveva un odore fresco e piacevole!

Da questo momento meglio tenere la spina della lavatrice staccata, perché puliremo altre zone.

Come usarlo per la guarnizione

Un altro punto problematico della mia lavatrice era la guarnizione in gomma dello sportello. Con il tempo, si era annerita a causa dell’accumulo di sporco e muffa. Ancora una volta, ho deciso di provare il dentifricio. Ecco il mio procedimento:

Ho applicato una generosa quantità di dentifricio bianco direttamente sulla guarnizione, concentrandomi sulle aree più scure. Con l’aiuto di uno spazzolino (anche qui) ho strofinato il dentifricio su tutta la superficie della guarnizione, assicurandomi di raggiungere anche gli angoli più difficili. Ho lasciato agire il prodotto per circa 5-10 minuti. Questo tempo è sufficiente per permettere al bicarbonato di sodio e agli altri ingredienti di fare effetto. Infine, ho pulito la guarnizione con un panno umido, rimuovendo ogni traccia di dentifricio e asciugando bene.

Come usarlo per la zona esterna della lavatrice

Mai avrei pensato di usare il dentifricio per la parte esterna della lavatrice, ma stavo cercando un modo per rimuovere alcune macchie e graffi superficiali che la rendevano meno presentabile. Ecco come mi sono organizzata:

ho preso un panno morbido e applicato una piccola quantità di dentifricio bianco ;

e applicato una piccola quantità di ; ho massaggiato delicatamente sulle zone macchiate e sui graffi con movimenti circolari ;

; ho lasciato agire il dentifricio per qualche minuto, poi ho passato un panno umido per rimuovere i residui;

infine ho asciugato bene la superficie con un panno asciutto per evitare aloni.

La lavatrice è tornata a splendere! Le macchie erano sparite e i graffi superficiali notevolmente attenuati. La sensazione di pulito e il gradevole profumo mi hanno davvero soddisfatta. Potrebbe essere un’ottima alternativa, di cui potremo servirci al bisogno.