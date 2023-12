La lavatrice, si sa, è l’elettrodomestico di cui ci serviamo per avere sempre il bucato pulito e profumato.

Ma anche questo elettrodomestico, però, necessita delle giuste cure in quanto tende ad accumulare sporco con il tempo.

A tal proposito, oggi ci dedicheremo alla pulizia del cassetto della lavatrice su cui si forma la muffa. Vediamo insieme come toglierla!

Se potete smontarlo

In caso possiate smontare il cassetto della lavatrice, ve lo suggeriamo così da procedere con una pulizia più profonda in modo da rimuovere tutta la muffa accumulata, anche quella più nascosta.

Per smontarlo, quindi, dovrete premere un bottone apposito che di solito è posto lateralmente accanto o sopra lo scomparto dell’ammorbidente. Dopodiché, estraete il cassetto e smontatelo ulteriormente (se possibile) in modo da pulire le singole componenti.

A questo punto, riempite una bacinella con metà aceto bianco e metà acqua calda e mettete in ammollo il cassetto e tutte le sue componenti in questa miscela per qualche minuto.

Quindi, strofinate con uno spazzolino da denti vecchio e strofinate su tutta la superficie del cassettino, avendo cura di non trascurare neppure gli angoli più nascosti.

Infine, passate una spugnetta morbida imbevuta di acqua e di un po’ di sapone di Marsiglia, risciacquate accuratamente il vostro cassetto sotto l’acqua corrente e lasciatelo asciugare.

Video Pulizia

A tal proposito, ecco un video dettagliato e molto semplice che vi guiderà step by step nella pulizia del cassettino della vostra lavatrice!

Se non potete smontarlo

Se, invece, non potete smontare il cassettino della lavatrice, allora sappiate che una pulizia profonda è possibile se seguite i nostri trucchetti! Vediamoli insieme!

Trucchetto della spugnetta

Il primo trucchetto che si rivela essere molto efficace in questi casi è il trucchetto della spugnetta, il quale è semplice da provare.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è prendere una vecchia spugna morbida che non utilizzate più e tagliarla in piccoli pezzetti.

Dopodiché, immergete questi pezzetti nell’aceto assoluto e, senza strizzarli, appoggiateli nel cassettino soprattutto nei punti dove è concentrata la muffa.

A questo punto, lasciate agire per diverse ore prima di rimuovere la spugna e di risciacquare con una spugnetta pulita in modo da rimuovere l’eccesso di sporco. In alternativa alla spugnetta, potete anche utilizzare dei dischetti di cotone.

Metodo dell’asciugamano

Un altro metodo molto efficace per pulire a fondo il cassetto della lavatrice e rimuovere tutta la muffa è il metodo dell’asciugamano.

In questo caso, quindi, dovrete munirvi di un asciugamano vecchio e che non utilizzate più e ritagliarlo fino a ricavare dei piccoli pezzetti.

A questo punto, impregnate questi pezzi di asciugamano in una ciotola contenente l’acqua ossigenata e appoggiateli nella vaschetta del detersivo.

Infine, fate agire per qualche ora, strofinate con una spugnetta e risciacquate con un panno. L’acqua ossigenata, considerata un antimuffa naturale, sarà in grado di “assorbire” velocemente quelle tanto odiate macchie nere!

Pasta di bicarbonato

Infine, vediamo un ultimo rimedio che prevede semplicemente l’utilizzo del bicarbonato di sodio, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare una manciata di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

A questo punto, mettete il composto su uno spazzolino, strofinatelo in maniera molto delicata sul cassettino, lasciate agire per 10 minuti e risciacquate con acqua tiepida.

Come se non bastasse, il bicarbonato riuscirà a rimuovere anche le macchie di calcare. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche togliere le macchie gialle dal water!

Avvertenze

Per non rischiare di danneggiare il cassettino, provate i rimedi prima in un angolino nascosto. Inoltre staccate la spina della lavatrice prima della pulizia e se staccate il cassettino fate molta attenzione.