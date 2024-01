Tutte noi siamo solite avere in casa l’anticalcare che troviamo in commercio in quanto, diciamocelo, il calcare si forma veramente ovunque ed è spesso il nostro incubo.

Ci sono, però, anche dei prodotti ecologici che possono svolgere questa funzione anticalcare, tra cui l’acido citrico.

Per questo, oggi vedremo insieme la differenza tra l’anticalcare e l’acido citrico.

Anticalcare commerciale

Gli anticalcari disponibili in commercio sono solitamente prodotti chimici che contengono sostanze come l’acido cloridrico e l’acido fosforico.

Queste sostanze sono note per essere tutte irritanti soprattutto se inalate, pertanto possono essere tossiche e possono causare effetti negativi sulla salute umana, quali irritazioni delle mucose, disturbi respiratori, nausea e così via.

Al contempo, questi prodotti sono anche altamente inquinanti quando vengono scaricati negli scarichi, in quanto possono alterare gli ecosistemi marini.

Dal punto di vista del funzionamento, l’acido cloridrico interagisce con la porzione alcalina del calcare e la trasforma in un sale solubile in acqua, ovvero “scioglie” il calcare e ne permette la rimozione.

Acido citrico

Iniziamo con il dire che l’acido citrico è considerato un anticalcare naturale o, meglio, un’alternativa ecologica rispetto all’anticalcare chimico disponibile in commercio.

Questo è un composto derivante dagli agrumi, in particolare dal limone e vanta un Ph acido che permette di sciogliere il calcare e le incrostazioni dalle varie superfici senza però inquinare l’ambiente in quanto è rapidamente biodegradabile e non dannoso per la salute umana.

Spesso associato all’aceto perché hanno caratteristiche simili, in realtà l’acido citrico è ancora più efficace nella pulizia domestica ecologica. Inoltre, non rilascia alcun odore.

Utilizzi dell’acido citrico

Oltre alla proprietà anticalcare dell’acido citrico, questo prodotto vanta molteplici proprietà, tra cui quella brillantante e ammorbidente.

Perciò, vediamo come utilizzarlo nelle varie circostanze in modo da sfruttare tutta la sua efficacia!

In bagno

In bagno, potete utilizzarlo sia per rimuovere le macchie di calcare dalle ceramiche e dalle piastrelle, sia per lucidare le superfici.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata e travasare la soluzione così ottenuta in un flacone spray.

Dopodiché, vaporizzatela direttamente sui rubinetti, sul box doccia, sui sanitari e all’interno del wc. Infine, lasciate agire per un po’prima di passare un panno per risciacquare e asciugare.

In lavastoviglie

Come abbiamo già detto, l’acido citrico è considerato anche un brillantante fai da te, in grado di lucidare i bicchieri e le stoviglie e rimuovere gli aloni.

Per questo, può essere utilizzato in lavastoviglie, versando un po’ della miscela composta da 1 litro d’acqua demineralizzata tiepida e i 150 grammi di acido citrico nella vaschetta del brillantante ad ogni lavaggio. Noterete che i vostri bicchieri saranno super brillanti!

N.B Per un effetto più efficace, potete anche sciogliere 200 gr invece che 150.

Sul bucato

Infine, vediamo come utilizzare l’acido citrico per realizzare una sorta di ammorbidente fai da te.

Anche in questo caso, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in polvere in una brocca contenente 1 litro d’acqua tiepida e aggiungere, poi, 15-20 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

Ovviamente, la scelta è libera, tuttavia vi suggerisco di prediligere la lavanda, il limone, l’arancia, la menta, in quanto sono gli odori più associati al bucato.

A questo punto, versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo e avviate il ciclo di lavaggio con i vostri capi.

A tal proposito ecco per voi un video per vedere dove trovare e come provare l’acido citrico in casa!

Avvertenze

Vi ricordo sempre di non utilizzare l’acido citrico sulle superfici di marmo o di pietra naturale perché la sua acidità potrebbe corroderle.

Inoltre, evitate di mescolare l’acido citrico con altri detergenti.