Con le giornate calde e torride è davvero difficile conviverci in quanto sembra di non trovare mai pace o quella sensazione di freschezza che potrebbe farci rilassare.

Per questo, tendiamo ad utilizzare l’aria condizionata per avere ambienti freschi. Ma diciamocelo, non tutti abbiamo i condizionatori in casa e molti di noi devono accontentarsi dei ventilatori.

Ma sapevate che esistono dei trucchetti e delle posizioni precise per il ventilatore in modo da favorire maggiormente la circolazione dell’aria e rendere la casa più fresca anche senza aria condizionata? Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Vicino alle finestre e balconi

Una posizione per sfruttare al massimo il ventilatore e far sì che possa rinfrescare maggiormente la casa consiste nel metterlo vicino alle finestre, alle porte e ai balconi.

Soprattutto di notte o nelle ore più fresche della giornata, mettere il ventilatore vicino al balcone o alla finestra permette alle pale di trasferire l’aria fresca che proviene dall’esterno in casa provocandovi, così, una sensazione di piacere!

Di fronte alla porta

Oltre a posizionare il ventilatore vicino a finestre, balconi e porte, considerati dei punti strategici per favorire il ricambio di aria, questo elettrodomestico può essere messo anche di fronte a questi punti di accesso.

Per quanto questo trucchetto possa sembrare l’opposto del rimedio precedente, in realtà sembra funzionare perché permette all’aria di non essere circoscritta in un solo angolo della casa.

Da una parte l’aria del ventilatore, dall’altra parte l’aria proveniente dalla porta o dalla finestra, permetteranno di rinfrescare tutto l’ambiente!

Negli angoli

Che sia vicino o di fronte alle porte e alle finestre, l’importante è che cerchiate di posizionare i vostri ventilatori sempre negli angoli delle stanze.

In questo modo, infatti, permetterete all’aria di sbattere sugli angoli e di creare correnti in diverse direzioni. E voilà: la vostra casa sarà più fresca che mai!

Inoltre, la posizione negli angoli vi aiuta anche a non occupare troppo spazio in casa ma di relegare, invece, questo elettrodomestico in spazi solitamente non sfruttati!

In alto

Se possibile, sarebbe meglio posizionare i ventilatori in una posizione più alta in modo che possano sfruttare l’aria più fresca che si trova in superficie. Per lo scopo, potrebbero essere utili i ventilatori da soffitto, ma ovviamente non tutte ce li hanno in casa.

Pertanto, potete posizionare il ventilatore su un supporto o una base posto più in alto, come un mobile. E se volete anche sapere come spolverare i ventilatori da soffitto, ecco un articolo per voi!

Dietro a una bacinella

Per quanto questo trucchetto possa sembrarvi un po’ strambo, in realtà sembra funzionare, perciò è il caso di provarlo! Stiamo parlando del metodo della bacinella, molto amato per rendere l’aria del ventilatore più fresca.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire una bacinella di medie o grandi dimensioni con acqua e ghiaccio e posizionare, poi, il ventilatore dietro questa bacinella.

In alternativa, potete anche servirvi delle placche di plastica dove si conserva il ghiaccio nel freezer, in modo tale da non avere il rischio dell’acqua che cola a terra. Quindi, mettetele in un contenitore o in una bacinella piccola in modo da “fermarle” e mettete il ventilatore dietro alla bacinella: noterete che l’aria sarà subito più fresca, in quanto attraverserà la frescura del ghiaccio!

N.B Vi ricordiamo, però, di cambiare l’acqua o le placche quando il ghiaccio inizia a sciogliersi.

Trucchetto delle bottiglie

Se non avete queste placche di plastica, potete provare il trucchetto delle bottiglie! Vi basterà semplicemente munirvi di 5 bottiglie di plastica, riempendole con acqua e con 1 cucchiaino di sale. Dopodiché, mettetele nel congelatore per qualche ora fino a farle diventare dei blocchi di ghiaccio e posizionatele direttamente sul tavolo davanti al ventilatore.

Per lo stesso principio del trucchetto precedente, noterete che l’aria del ventilatore attraverserà le bottiglie e diffonderà una sensazione di freschezza in tutta la casa!

Porte sempre aperte?

