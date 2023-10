Foglie color verde scuro dalle sfumature infinite, ma il suo punto di forza sono sicuramente i fiori: parliamo del Ciclamino, la pianta preferita da chi non vuole rinunciare ai fiori anche col freddo.

Questa pianta, infatti, è famosa per la sua fioritura autunnale che può proseguire per tutto l’inverno fino a primavera.

Ma questa lunga e abbondante fioritura non è certo scontata! Uno degli elementi essenziali alla fioritura è scegliere il posto giusto dove tenere questa pianta: vediamo insieme, innanzitutto, se tenerlo all’interno o all’esterno per poi capire quali sono le soluzioni migliori.

Interno o esterno?

Un famoso dilemma è se sia meglio tenere il ciclamino in casa o in balcone per mantenerlo fiorito.

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo subito chiarire una cosa: la fioritura del ciclamino si ha quando le temperature si aggirano intorno ai 15 °C. Si tratta di una temperatura fresca, ma non fredda.

Ecco perché, finché le temperature si mantengono comprese tra i 20 e i 13 °C (quindi agli inizi dell’autunno) possiamo tenere questa pianta all’esterno. Poi, quando le temperature diminuiscono ulteriormente (autunno inoltrato e inverno), è meglio portarla in casa.

Posti più adatti

Ma quali sono, quindi, i posti più adatti per questa pianta? Ecco una lista in cui proveremo a spiegare dove e perché il tuo ciclamino potrà restare fiorito a lungo!

Il davanzale del bagno

Uno dei posti dove la fioritura può durare più a lungo è il davanzale del bagno.

Il bagno, infatti, è solitamente la stanza più piccola della casa dove, quindi, è più semplice gestire la temperatura ottimale della pianta.

Non essendoci camini o stufe, è più facile che l’ambiente si mantenga umido senza che l’aria risulti troppo secca. Inoltre, i vetri opacizzati delle finestre permettono spesso un’illuminazione ottimale: luce intensa, ma non troppo, perfetta per una fioritura duratura.

Un rischio è rappresentato dai possibili sbalzi termici che possono essere causate dal vapore della doccia. Fai attenzione, quindi, a non stressare troppo la pianta e, magari, a tenerla fuori dal bagno in caso di vapore troppo fitto.

La mensola della cucina

Un altro posto dove il tuo ciclamino ha buone probabilità di restare a lungo fiorito è la mensola della cucina.

Importante è che la mensola non sia troppo bassa, non troppo vicina ai fornelli e in un punto dove la luce indiretta sia abbastanza costante per tutte le ore diurne.

Come il bagno, anche la cucina si mantiene tutto sommato un ambiente abbastanza mite e qui è più semplice tener sotto controllo questa pianta e le sue esigenze.

Il tavolino basso del balcone

Se tieni questa pianta all’esterno, magari in balcone o in veranda, assicurati che non faccia troppo freddo. Come abbiamo già detto, infatti, sotto i 13 °C, il ciclamino smette di fiorire e, sotto i 10 °C, può cominciare a soffrire.

In questi ambienti scegli un tavolino basso dove la luce arrivi di sbieco.

Si tratta di una posizione migliore rispetto ai classici vasi da ringhiera dove, invece, il ciclamino può essere troppo esposto alle intemperie tipiche del periodo autunnale che possono danneggiare la sua chioma o spezzare i suoi rami più fragili.