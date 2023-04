Dove trovare l’Acido Citrico? Le sue Proprietà ti sorprenderanno e non comprerai più detersivi

Tra i prodotti casalinghi a nostra disposizione per le pulizie domestiche ecologiche, figura l’acido citrico, il quale è un composto derivante dagli agrumi.

Considerato un’alternativa più ecologica rispetto all’aceto, questo prodotto vanta numerose proprietà che lo rendono una manna dal cielo in casa.

Ma dove trovarlo? Oggi vedremo, quindi, dove comprare l’acido citrico e come usarlo in casa per risolvere questi problemi!

Dove trovarlo

Prima di vedere le sue proprietà e i suoi utilizzi, vediamo prima insieme dove è possibile acquistare questo ingrediente in vari negozi fisici oppure online.

Negozi fisici

Se volete acquistare l’acido citrico nei negozi fisici, allora vi suggeriamo di provare nei seguenti negozi:

negozi di prodotti naturali

alcuni supermercati

fornitori di prodotti chimici e per le pulizie

fornitori di prodotti per la cosmesi e l’autoproduzione

farmacia

erboristeria

negozi prodotti biologici

negozi di prodotti sfusi

consorzi agrari

produttori di vino e birra

Come potete vedere, è possibile trovarlo anche nei semplici supermercati, a patto però che abbiano un buon assortimento di prodotti e che siano più “grandi”. Sicuramente, nei supermercati, troverete l’acido citrico alimentare disponibile in formati più piccoli, solitamente negli scaffali dei prodotti per la preparazione delle conserve, vicino alla pectina.

Spesso, l’acido citrico può essere indicato con la sigla E330, ovvero con la denominazione utilizzata nell’industria alimentare. In caso di consorzi agrari e produttori vinicoli, vi suggeriamo di specificare sempre che vi serve per le pulizie domestiche e per il bucato.

Shop online

Per chi preferisce, invece, non muoversi da casa e ordinare direttamente l’acido citrico online, allora è possibile comprarlo su Amazon, il quale propone varie tipologie di acido citrico e vari formati, in base alle vostre esigenze. Oltre Amazon, però, ci sono altri shop online che potete visitare, i quali vendono prodotti biologici. Tra questi:

La Saponaria

SorgenteNatura

Verdevero

Officina Naturae

Natura amica e così via…

Poiché esistono vari formati di acido citrico e varie confezioni, vi suggeriamo sempre di acquistare quello in barattoli richiudibili oppure confezionato in bustine che potete, poi, trasferire in barattoli di vetro.

Quanto costa?

Circa il costo, sarete felici di sapere che l’acido citrico è molto conveniente! Pertanto, vi ritroverete a comprare un prodotto con un prezzo molto economico, e ad utilizzarlo in casa per pulire le più svariate cose!

Solitamente, infatti, il costo va dai 10 ai 20 euro al kilogrammo. Ovviamente, esistono vari marchi e vari formati, per cui i prezzi possono differire tra loro. Per risparmiare ulteriormente, sarebbe bene scegliere formati più grandi, ovvero le cosiddette confezioni risparmio che sono super convenienti!

Proprietà

Una volta visto dove trovare l’acido citrico, vediamo insieme le sue molteplici proprietà. Questo prodotto, infatti, è noto per la sua azione anticalcare naturale in grado di pulire le varie superfici del bagno e, soprattutto, gli elettrodomestici quali la lavastoviglie e la lavatrice.

Inoltre, è in grado di smacchiare, di pulire e di sbiancare le varie superfici di casa. Come se non bastasse, è utile anche per lucidare le superfici di acciaio o i vetri e gli specchi. Infine, è considerato un ammorbidente naturale fai da te in grado di far tornare soffici i vostri capi. Insomma…da provare!

Come usarlo

A questo punto, vediamo insieme come usarlo in casa in base alle sue proprietà. Vi ricordiamo, però, di non usarlo mai su superfici di marmo o pietra naturale perché l’acidità potrebbe corroderle e danneggiarle.

Per ammorbidire i capi

Innanzitutto, come abbiamo già detto, possiamo usare l’acido citrico per ammorbidire i capi in lavatrice. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi in un litro di acqua distillata, mescolare il composto e versare, poi, 100 ml di questa miscela nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio e…i vostri capi saranno morbidi come non mai!

Per togliere il calcare

Inoltre, l’acido citrico è efficace anche per sbiancare e togliere il calcare dai sanitari, dalle piastrelle e da altre superfici. In questo caso, quindi, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua e travasare il tutto in uno spruzzino. A questo punto, vaporizzate la miscela sulle superfici che presentano il calcare, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate.

In lavatrice o in lavastoviglie, invece, vi basterà versare 200 grammi in 1 litro di acqua e versare direttamente la soluzione nel cestello vuoto della lavatrice o nella vaschetta della lavastoviglie. Dopodiché, effettuate un lavaggio a vuoto con programma ad alta temperatura e il gioco è fatto!

E se volete vedere come fare un anticalcare fatto in casa, ecco un video per voi!

Avvertenze

Non usate l’acido citrico sulle superfici di marmo e pietra naturale perché potreste corroderle a causa dell’acidità.