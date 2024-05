Le foglie di alloro si usano fresche o secche? Dipende da cosa devi farci!

Se avete sempre usato le foglie di alloro solo per uso culinario, sappiate che quest’erba aromatica può fare molto di più!

Si può utilizzare, infatti, in casa per risolvere vari problemi domestici. Ma a questo punto viene da chiedersi: bisogna usarle fresche o secche?

Oggi vedremo insieme in quali casi usarle secche e in quali casi secche in base a ciò che dovete farci!

Per profumare casa con l’aspirapolvere

Se vogliamo profumare tutta la nostra casa con l’aspirapolvere, allora sarebbe meglio utilizzarle secche perché se utilizziamo quelle fresche potrebbero marcire nel sacchetto.

In linea generale, infatti, tendo ad utilizzare le foglie secche quando si tratta di profumare gli ambienti o quando devo riporle in un ambiente in cui non sono visibili o in cui non provvederò a sostituirle appena presentano segni di marciume.

Quando le uso nell’aspirapolvere, quindi, verso nel sacchetto dell’aspirapolvere 4 o 5 foglie d’alloro, dopodiché la aziono e la passo per tutta la casa.

Per tenere lontani gli insetti dai mobili

Le farfalline della farina, diciamocelo, sono il nostro incubo quando si tratta di dispensa alimentare. Queste, infatti, tendono a nutrirsi del nostro cibo e, in particolare, degli alimenti contenenti appunto la farina.

Il profumo forte dell’alloro, però, è in grado di tenerle lontane perché fungono da repellente naturale. In questo caso, io utilizzo le foglie di alloro fresche e le ripongo direttamente negli scomparti della dispensa.

Ovviamente, mi premuro di cambiarle quando diventano troppo secche.

Per assorbire l’umidità negli armadi

Quando voglio usarle per assorbire l’umidità negli armadi o negli ambienti, invece, utilizzo sempre quelle fresche perché sono più porose e meno disidratate e riescono, quindi, ad assorbire meglio l’umidità in eccesso.

Quindi, le metto in un sacchetto di tela e lo ripongo, poi, tra i vestiti. Una volta diventate troppo secche, poi, le sostituisco con delle foglie fresche in modo tale da rendere questo rimedio naturale sempre efficace!

Come se non bastasse, l’alloro negli armadi riuscirà anche ad allontanare le tarme che sono responsabili dei buchi che spesso troviamo nei maglioni!

Per ravvivare il colore dei vestiti

Infine, vediamo che tipologia di foglie di alloro usare quando si tratta di ravvivare il bucato sbiadito.

In questo caso, prediligo l’utilizzo delle foglie di alloro sempre fresche, sia per il loro profumo più intenso, sia per le proprietà assorbenti e restringenti che sono più efficaci quando non sono molto secche.

Verso, quindi, 10 foglie di alloro fresche e le verso in un sacchetto di tela o di juta, dopodiché lo chiudo accuratamente e lo inserisco nel cestello della lavatrice insieme ai capi.

A questo punto, avvio il ciclo di lavaggio a una temperatura di almeno 30° in modo che l’alloro possa agire.

Allo stesso modo, se voglio procedere con il lavaggio a mano, aggiungo 10 foglie di alloro in una pentola con acqua quanto basta, la porto ad ebollizione e una volta raggiunto il punto di bollore lascio riposare la pentola sul fuoco altri 20 minuti a fuoco spento in modo che l’oleolito possa disperdersi nella pentola e possa rilasciare le sue proprietà.

A questo punto, lascio raffreddare, verso l’acqua in una bacinella e metto i panni in ammollo per qualche ora.

Infine, procedo con il comune lavaggio e i miei capi non solo hanno un colore più brillante ma sono anche privi di cattivo odore!

Trucchetti con l’alloro in Casa (VIDEO)

E se volete conoscere tutti i trucchetti da provare in casa con l’alloro, ecco un video per voi!