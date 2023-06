Cattivi odori o insetti in Cucina? Bastano solo delle Foglie d’Alloro

A volte ci ostiniamo ad utilizzare svariati prodotti per risolvere varie problematiche in casa, ignorando che le soluzioni ci vengono donate dalla natura!

Stiamo parlando dell’alloro, una pianta dalle molteplici proprietà che possono essere sfruttate anche in casa nella pulizia domestica.

Perciò, che aspettiamo? Vediamo insieme 4 trucchetti con le foglie di alloro da provare in cucina!

Contro i cattivi odori della cucina

Innanzitutto, le foglie di alloro sono note per la loro capacità di rinfrescare e depurare l’aria, rimuovendo così i cattivi odori nell’ambiente. Per questo, possiamo usarle in cucina, in quanto è qui che solitamente ritroviamo la puzza dovuta alla cottura dei pasti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di 4/5 foglie d’alloro e metterle, poi, in un pentolino contenente acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio. Dopodiché, portate ad ebollizione il tutto, spegnete il fuoco e fate agire per altri 5 minuti. Infine, spegnete e lasciate il pentolino sul piano cottura così che il vapore possa diffondersi per tutta la cucina e liberarla dai cattivi odori!

Oltre al trucchetto del pentolino, però, le foglie di alloro possono essere utilizzate anche nell’aspirapolvere in modo da diffondere il buon profumo mentre puliamo anche i pavimenti! Dovrete semplicemente spezzettare 4 o 5 foglie d’alloro e metterle nel sacchetto della vostra aspirapolvere. Dopodiché, azionatela e…che profumo!

Nei mobili e nei cassetti

I mobili e i cassetti della cucina tendono spesso a presentare cattivi odori a causa dell’eccesso di umidità in questi ambienti chiusi. Ma sarete felici di sapere che anche in questo caso, le foglie di alloro potranno venire in vostro soccorso!

Riempite, quindi, una piccola ciotola con 2 cucchiai di sale e 3 foglie d’alloro spezzettate, dopodiché posizionatela nel mobile o nel cassetto per più giorni. In alternativa, potete anche semplicemente mettere le foglie di alloro in un sacchetto traspirante a maglie larghe: noterete che non ci sarà più umidità e cattivi odori e in più le foglie di alloro terranno lontane anche le tarme!

E se volete vedere come fare, ecco un video per voi!

Contro gli insetti

In alcuni periodi dell’anno, è facile ritrovarsi gli insetti in cucina, soprattutto vicino alla frutta o ad altri alimenti. Che si stia parlando di mosche, zanzare, moscerini o blatte, poco importa, in quanto l’alloro è efficace per tenerli lontano! Il suo profumo, molto amato da noi, infatti, è poco tollerato da questi insetti, pertanto farà fare loro retromarcia!

Per provare questo trucchetto, quindi, dovrete spargere qualche foglia sui punti di accesso alla casa, quali davanzali di balconi o finestre oppure in alcune zone strategiche dove solitamente avete notato la presenza di questi insetti. E voilà: gli insetti in cucina saranno solo un brutto ricordo!

Nel forno

Infine, vediamo come “sfruttare” le foglie di alloro nel forno per rimuovere i cattivi odori che si accumulano dopo l’utilizzo e per renderlo profumato!

Dopo aver pulito accuratamente il forno, quindi, ricoprite la teglia con carta forno, e spargeteci sopra una manciata di foglie di alloro. Dopodiché, mettetela nel forno preriscaldato a 180° e lasciate per almeno 15/20 minuti, così che le foglie d’alloro possano sprigionare il loro odore fantastico. E che profumo in tutta la casa!