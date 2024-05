Perché dovresti usare i Fondi del caffè come concime per i Gerani e per le Ortensie

La primavera per ha il significato dei mille colori del mio giardino! Tra le diverse piante che possiedo, forse nessuna ha il fascino dei gerani e delle ortensie!

Queste piante sono famose proprio per la loro fioritura che riesco a ottenere quasi sempre senza troppi problemi: un appuntamento annuale che ricorre a partire dagli inizi della stagione primaverile.

Oltre alla possibilità di utilizzare un fertilizzante specifico per queste piante, ti svelo un altro trucchetto: l’utilizzo dei fondi di caffè come concime. Ti spiego perché è vantaggioso usarli.

Per la facilità di utilizzo

Il primo vantaggio dell’utilizzare i fondi di caffè come concime per i gerani e le ortensie è la sua facilità di utilizzo. Ci metto davvero poco, infatti, per sbriciolare i fondi di caffè e spargerli sul terriccio.

Di solito, mescolo la polvere ottenuta con la parte più superficiale del terriccio poco prima di innaffiare: con l’innaffiatura i fondi di caffè si amalgamano meglio al terreno stesso.

Poi, ripeto l’operazione ogni 3-4 settimane. Non ci vuole molto: poco più difficile del preparare la moka!

Per tenere la pianta in salute

Il motivo più importante per cui ti consiglio di concimare ortensie e gerani con i fondi di caffè è l’effetto che questo ha sulla loro salute.

In particolare, come ho scoperto da una ricerca online, i fondi di caffè contengono azoto, una sostanza che aiuta le piante a mantenere un buono stato di salute, soprattutto nel periodo della loro attività vegetativa.

Per favorire la fioritura

Correlato all’effetto precedente è quello relativo alla fioritura. L’azoto, infatti, nel supportare la salute generale della pianta ne stimola anche la fioritura.

Questo effetto, ho notato, è molto evidente proprio con i gerani e con le ortensie, che sono tipiche piante da fiore.

Nel primo caso, sono riuscito a prolungare la fioritura del geranio ben oltre quella classica di metà primavera senza alcuna interruzione.

Nel secondo, con le ortensie, ho notato che l’effetto si è manifestato in relazione alla quantità: le mie ortensie hanno, da subito, generato una quantità immensa dei suoi classici fiori, molti di più rispetto a quanto era accaduto l’anno precedente quando, invece, non avevo utilizzato i fondi di caffè.

Per accentuare il colore

Un effetto che probabilmente non conosci e che, per me, rappresenta un vero e proprio incentivo nell’utilizzare i fondi di caffè per concimare le mie piante è per accentuare il colore dei fiori.

Questo effetto lo si ottiene per quanto riguarda le ortensie. Qualche anno fa, durante una conversazione con un vivaista, ho scoperto una cosa molto importante: il colore dei fiori delle ortensie dipende dall’acidità del terreno: in pratica, più il terreno è acido più i fiori dell’ortensia tendono al blu, più è basico più i fiori tendono al rosa. Quella che sembra una magia è solo una questione di… chimica!

I fondi di caffè, seppur con un effetto blando, rendono un po’ più acido il terreno e, di conseguenza, accentuano il colore delle tue ortensie blu. Nel mio caso, ha davvero funzionato!