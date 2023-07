La stagione calda è sicuramente un toccasana per chi ama le temperature alte e le giornate lunghe, ma non si può dir certo che sia tutto rose e fiori!

Col caldo, infatti, gli insetti si diffondono più facilmente e, tra questi, ci sono le formiche. Pur svolgendo un ruolo, in natura, molto utile, le formiche possono sicuramente essere molto fastidiose per noi umani.

Chi di noi non ha mai avuto problemi con formiche che compaiono negli angoli più disparati della casa! Ma da dove provengono e cosa le attira in casa? Proviamo a capirlo insieme.

I punti di ingresso

Iniziamo capendo quali sono i punti attraverso cui le formiche entrano in casa così da poter agire in modo più mirato.

Spiragli di finestre e porte

Strano a dirsi, ma nella maggior parte dei casi le formiche entrano proprio… dalla porta!

Se hai porte o finestre che danno sul balcone o, più comunemente, dal giardino è probabile che le formiche arrivino proprio da lì infilandosi negli spiragli soprattutto quando hai infissi non proprio recenti.

In questi casi, la soluzione migliore è ricorrere a guarnizioni nuove.

Crepe nei muri

A volte, soprattutto nel caso di case più vecchie e rustiche, alcune crepe sono molto profonde e possono rappresentare un vero e proprio percorso attraverso cui le formiche penetrano in casa nostra.

In questi casi, possiamo provare a tamponare il fenomeno occludendo le crepe in modo provvisorio (magari con del silicone) o in modo definitivo (con una ristrutturazione).

Buchi o fughe nel pavimento

Così come le crepe, anche i buchi o le fughe aperte nel pavimento possono rappresentare una via d’ingresso delle formiche in casa nostra.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Di solito, i buchi sono più frequenti nel parquet, mentre le fughe aperte nel pavimenti in mattonelle o piastrelle più vecchi. Anche in questo caso possiamo tamponare il problema chiudendo i buchi o le fughe con del silicone.

Piante o cibi che portiamo in casa

Un’ipotesi più rara, ma comunque comune, è quella di formiche che entrano in casa perché portate proprio da noi.

Quando portiamo in casa una pianta, può capitare che ci siano delle formiche nel terreno. A volte, alcune formiche possono essere accidentalmente presenti anche in buste di cibo fresco.

In questi casi, le formiche sono sporadiche, ma corriamo il rischio che possano nidificare e riprodursi in casa. L’unico metodo di prevenzione, in tal caso, è controllare gli elementi a rischio che portiamo in casa.

In tutte le possibilità che abbiamo visto, se le formiche in casa sono ormai tante puoi utilizzare dei repellenti naturali per allontanarle o ricorrere, nei casi più estremi, a una disinfestazione.

Perché entrano in casa

Non è raro che molti si chiedano anche perché le formiche tendono a entrare in casa.

In realtà, è molto raro che le formiche nidifichino in casa, a meno che non si tratti di una casa abbastanza vecchia. Nella maggior parte dei casi, vengono dall’esterno, dal balcone o dal giardino, per trovare del cibo, raccoglierlo e riportarlo al formicaio, situato all’esterno. Ecco perché il cibo in casa, lasciato fuori dalle confezioni, anche in minime quantità può essere notato dalle formiche esploratrici che chiamano anche altre formiche: il risultato è quello di orde di formiche che entrano in casa!

Un metodo per prevenire la comparsa di scie di formiche è proprio evitare di lasciare cibo o anche solo briciole in giro, sul pavimento o sulla tavola. Il discorso vale anche per il cibo per cani e gatti e per sostanze zuccherine lasciate in giro. Un po’ di ordine in più e pulizia più frequente, soprattutto in cucina, sono quindi i miglior metodi per ostacolare la comparsa di formiche in casa.