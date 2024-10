Gli usi alternativi della Cannella in casa come rimedio naturale

La prima scelta per dare un sapone unico ai dolci e anche ad altri cibi è senza alcun dubbio la cannella! Molti sono i panettoni, le creme, le macedonie e quant’altro a base di questa fantastica spezia che diventano buonissimi con la sua aggiunta.

Oltre ad un sapore delicato e incisivo allo stesso tempo, la cannella è anche molto profumato, per cui si può usare anche in casa! A tal proposito, oggi vedremo insieme tutti i trucchi naturali con la cannella per la vostra casa!

Allontanare le formiche con la cannella

Se le formiche sono il vostro incubo perché ve le ritrovate spesso in casa, allora la cannella è il rimedio che fa per voi! Il suo odore, infatti, molto piacevole per noi è mal tollerato da questi insetti e, perciò, aiuta a tenerli lontano dalla nostra casa soprattutto nel periodo estivo. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare l’acqua in un pentolino, metterlo sul fuoco e aggiungere poi 2 cucchiai di cannella. Una volta ottenuto il vostro infuso alla cannella, vi basterà metterlo nelle zone della casa dove avete trovato le formiche e lasciare agire.

In alternativa, potete anche direttamente spargere la polvere di cannella sui punti dove sono concentrati questi insetti.

Profumare casa con la cannella

Come abbiamo già detto, la cannella è una spezia super profumata in grado di portare un buon odore negli ambienti.

Per questo, ora vedremo insieme come realizzare un profumatore naturale! Vi suggeriamo di aggiungere un po’ di polvere di questa spezia nell’umidificatore della stufa o del termosifone durante l’inverno in modo da profumare la casa sfruttando il calore.

Un altro rimedio molto efficace consiste nel mettere 1 cucchiaino di cannella in 1 tazza in cucina e aggiungere l’acqua molto calda. Noterete che dopo un po’ la vostra cucina sarà super profumata!

Antitarme naturale con la cannella

Oltre alle formiche, anche le tarme da armadio detestano l’odore inebriante della cannella. Quindi, perché non usarla per realizzare un antitarme naturale? Capita spesso, infatti, di trovare delle tarme nei cassetti e nell’armadio che finiscono per cibarsi dei nostri maglioni e provocare dei fastidiosi buchetti. Per risolvere questo problema, quindi, vi suggeriamo di riempire un sacchetto con della cannella e aggiungere, poi, anche qualche foglia di alloro spezzettata in modo da aumentare l’efficacia. A questo punto, mettete il sacchetto nei mobili e nei cassetti e…addio tarme!

Pot-pourri con la cannella

Se volete profumare la vostra casa e al contempo abbellirla, allora è il caso di preparare un bel pot pourri, in grado di decorare il vostro tavolo! Per preparare questo pot pourri, dovrete versare in un piattino petali di rose, fiori delicati, erbe aromatiche e bucce di agrumi essiccate. Dopodiché, aggiungete un pizzico di cannella per profumare maggiormente il tutto. A questo punto, iniziate a pestare il tutto con mortaio e pestello in modo che gli odori possano ben amalgamarsi. Infine, mettete questo piattino al centro del tavolo o nei punti della casa che volete abbellire e profumare.

Liberare il naso chiuso con la cannella

Infine, vediamo come utilizzare la cannella per liberare il naso congestionato in modo naturale. La cannella, infatti, sembra avere questa proprietà! Dovrete semplicemente riempire un pentolino con acqua e aggiungere, poi, 1 bastoncino di cannella, il succo di mezzo limone e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio. A questo punto, portate il pentolino ad ebollizione e spegnete. Infine, procedete facendo i suffumigi, ovvero respirando il vapore dalla pentola ed ecco che il vostro naso sarà libero!

Decorazione per le porte

Durante le feste natalizie, o in qualsiasi parte dell’anno, ci si può sbizzarrire decorando al meglio la casa, partendo dalle porte! Sopra ogni maniglia si possono fare delle decorazioni fai da te con arancia e cannella, vediamo subito come!

Dovrete semplicemente prendere la fetta di un’arancia partendo dal centro, in modo che sia grande e attaccare sopra un filo di spago, facendo passare giusto al centro della circonferenza. Successivamente lasciate 1 cm di spago sopra la fetta d’arancia e avvolgete il resto intorno ad un bastoncino di cannella.

Dopo aver fissato bene tutti e due gli elementi, non vi resta che fare un nodo in modo da poter inserire la decorazione nella maniglia e attaccare un fiocco o un fiore tra il bastoncino e la fetta d’arancia.

In questo modo non solo avrete dato un tocco unico alla porta, ma sarà anche profumatissimo!

Infuso con arancia e cannella

Non solo nelle decorazioni, ma anche sul livello del profumo l’arancia e la cannella vanno molto d’accordo. Un infuso che si usa fare in inverno per inebriare tutte le stanze della casa con il loro odore è quello con questi due ingredienti! Tutto quello che bisogna fare è semplicemente tagliare un’arancia a fette, premere un po’ di succo in un pentolino con acqua e aggiungere una puntina di cannella. Mettete il pentolino sul fuoco, portate a bollore e spegnete nel momento in cui il profumo ha raggiunto l’intensità desiderata.

Segnaposto con la cannella

Avete ospiti a cena e volete stupirli o non avete idee per un segnaposto originale per il vostro matrimonio? L’idea viene dall’uso della cannella. Come fare? Basta prendere tre bastoncini di cannella e legateli con un nastrino dello stesso colore della tovaglia. Chiudete il nastro con un fiore dalle tonalità tenui. Potete aggiungere sulla base dei bastoncini candele profumate o tutto ciò che stuzzica la vostra fantasia. Il risultato sarà semplice e molto elegante.

Sapone alla cannella

Con la cannella potrete fare un delicato e profumato sapone fatto in casa. Vi occorreranno: 1 kg d’olio d’oliva, 130 g di soda caustica, 300 g di acqua distillata e della cannella in polvere. Fate scaldare l’olio a fuoco lento fino a 45°. Controllate che la soda sia della stessa temperatura e versatela in un recipiente insieme con l’olio, mescolando con un cucchiaio di legno.

Frullate il tutto per una decina di minuti, quindi aggiungete 3 cucchiai di cannella in polvere in modo non omogeneo. Versate in uno stampo e lasciate in posa per due giorni, coprendo con carta da forno. Lasciate due mesi all’aria di stagione e poi usatelo.