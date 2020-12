Come rimediare a un lavaggio sbagliato?

A quante di voi è capitato di inserire in lavatrice o in bacinella un capo bianco e di ritrovarlo tutto rosa dopo averlo asciugato?

Credo a tantissime di voi!

Spesso, infatti, può accadere che nell’ordinare i vestiti da lavare in base al colore, possiamo commettere degli errori e ritrovarci, poi, i nostri capi bianchi rovinati.

Però, non fatevi prendere dal panico! Ecco tutti i nostri consigli per rimediare a un lavaggio sbagliato!

Vediamo insieme quali sono!

N.B Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di utilizzare i metodi da noi suggeriti.

Aceto

Innanzitutto, è consigliabile agire il prima possibile.

La prima cosa da fare è risciacquare i capi che presentano macchie rosa prima che si asciughino del tutto.

Il calore, infatti, potrebbe aiutare il colore a fissarsi e a renderlo, così, difficile da rimuovere.

Preparate, quindi, la lavatrice o una bacinella e aggiungete una tazza di aceto distillato nel lavaggio.

Se la macchia rosa persiste, immergete gli indumenti macchiati in una soluzione fatta di acqua e aceto per tutta la notte.

Poi, procedete al lavaggio e…i vostri capi saranno di nuovo bianchi splendenti!

Acqua ossigenata

Anche l’acqua ossigenata può essere usata per rendere i vostri capi bianchi come nuovi.

La utilizziamo di solito per disinfettare piccole ferite e per questo in casa il perossido di idrogeno non manca mai! Ma non tutti sanno che ha proprietà sbiancanti e che è utile anche per il bucato. Può essere una valida alternativa per rimediare a un lavaggio sbagliato.

Vi basta solo aggiungerne un cucchiaio in lavatrice, inserire i capi macchiati e procedere con il lavaggio.

E… il gioco è fatto!

Bicarbonato

Un altro rimedio della nonna che potete utilizzare per recuperare i vostri capi macchiati di rosa è il bicarbonato di sodio.

Questo ingrediente, infatti, ha proprietà sgrassanti e sbiancanti ed è molto utilizzato per ottenere capi più bianchi e candidi.

Perciò, si rivela molto utile per sbiancare capi stinti o con macchie rosa.

Versate, quindi, un cucchiaio nel cestello della vostra lavatrice e poi lavate i capi da recuperare.

Addio macchie rosa!

Percarbonato di sodio

Un altro rimedio che vi consigliamo per sbiancare gli indumenti che sono diventati rosa è il percarbonato di sodio.

Questo è un rimedio ecologico alternativo alla candeggina ed è in grado, quindi, di riportare i capi al biancore iniziale.

Si presenta sotto forma di polvere bianca e potete utilizzarlo sia per il lavaggio a mano che quello in lavatrice.

Aggiungete, quindi, un misurino nella vaschetta della lavatrice e procedete con un lavaggio ad alte temperature, in quanto si attiva con temperature alte.

Se invece volete procedere con il lavaggio a mano, aggiungete un misurino in una bacinella di acqua calda.

Aggiungete, poi, i vostri capi e lasciateli in ammollo per qualche ora o anche per tutta la notte. Poi, procedete al comune lavaggio.

I vostri capi torneranno di nuovo al colore bianco splendente!

N.B Il percarbonato non è adatto per i tessuti in microfibra, rayon, seta o lana. Inoltre è consigliabile usare sempre i guanti.

Limone

Anche il limone è noto per le sue proprietà sgrassanti e sbiancanti, seppure meno efficace rispetto agli altri ingredienti suggeriti.

Vi basterà, quindi, bollire dell’acqua con delle fette di limone.

A questo punto, versate l’acqua con il limone e bicarbonato in una bacinella e aggiungete i vestiti stinti.

Lasciateli in ammollo e poi procedete a lavarli normalmente.

Le macchie rosa svaniranno!

Come prevenirle

Una volta visto come poter recuperare capi bianchi con macchie rose, vediamo insieme come prevenire queste macchie.

Ricordate, infatti, che prevenire è il metodo sicuro per non avere indumenti danneggiati.

Innanzitutto, vi consigliamo di essere caute nel separare i vestiti e di accertarvi di inserire in lavatrice solo capi bianchi.

Inoltre, controllate anche la lavatrice per assicurarvi che non ci siano oggetti che potrebbero danneggiare e stingere i vostri capi.

Infine, controllate se ci sono rifiniture, bottoni che potrebbero macchiare i vostri indumenti.

Avvertenze

Ricordatevi sempre di controllare le etichette di lavaggio dei vostri indumenti, poiché alcuni tessuti potrebbero essere danneggiati dall’ammollo eccessivo e dall’utilizzo di alcuni ingredienti.

Inoltre, leggete sempre le etichette per trovare la temperatura di lavaggio ottimale e per evitare di danneggiare la qualità del tessuto.

Per un bucato sempre più bianco!

