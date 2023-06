Gli strofinacci da cucina sono veramente utili in quanto ci permettono di asciugare le varie superfici e le stoviglie, raccogliendo spesso macchie di unto e di grasso.

Per questo, con il tempo tendono ad ingiallirsi e a sembrare vecchi e sempre sporchi nonostante li laviamo.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come far tornare gli strofinacci ingialliti bianchi come nuovi con questi trucchetti!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, un ingrediente noto per le sue proprietà sbiancanti, sgrassanti e smacchianti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 4 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua calda e mettere, poi, in ammollo gli strofinacci per qualche ora o per tutta la notta (dipende da quanto sono ingialliti).

Dopodiché, risciacquateli e procedete con il lavaggio in lavatrice. In alternativa, se volete procedere con il lavaggio in lavatrice, versate un cucchiaio di bicarbonato nel cestello della vostra lavatrice e avviate il ciclo di lavaggio: addio macchie!

Percarbonato di sodio

Un ingrediente simile al bicarbonato ma più efficace è il percarbonato di sodio, il quale è noto per il suo essere un valido sostituto ecologico della candeggina. Ricordatevi, però, che sono necessarie temperature superiori ai 40 gradi per attivare la sua funzione sbiancante.

Se volete procedere con il lavaggio a mano, quindi, immergete gli strofinacci in una bacinella contenente acqua calda e due cucchiai di percarbonato e lasciateli in ammollo per qualche ora prima di risciacquarli. In caso, invece, di lavaggio in lavatrice, dovrete semplicemente aggiungere un misurino di percarbonato nella vaschetta del detersivo e procedere con un lavaggio ad alte temperature.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare!

N.B Utilizzate i guanti se maneggiate il percarbonato perché potrebbe irritare la pelle.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è un ingrediente noto per le sue proprietà sbiancanti e smacchianti. Vi ricordiamo, infatti, che veniva utilizzato a partire dalle nostre nonne per sbiancare il corredo ingiallito!

Per ottenere di nuovo strofinacci bianchi come nuovi, quindi, dovrete versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena di acqua calda e lasciarli in ammollo per qualche ora. Infine, procedete al comune lavaggio in lavatrice e….saranno come nuovi!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, il quale è più ecologico pur essendo altrettanto efficace. Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua tiepida contenuta in una bacinella e mettete in ammollo gli strofinacci all’interno della miscela così ottenuta per circa 2 ore.

Infine, risciacquateli e procedete con il normale lavaggio a mano o in lavatrice! Come se non bastasse, l’acido citrico se utilizzato in lavatrice aiuterà anche a liberarla dal calcare!

Limone

Dopo l’aceto, il bicarbonato e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il tanto amato limone, l’agrume dalle molteplici proprietà? Oltre, infatti, a sbiancare, questo ingrediente è amato anche per la sua capacità di profumare il bucato di fresco!

Tagliate, quindi, due limoni a fettine, dopodiché mettetele in una bacinella o una pentola contenente un litro di acqua bollente. A questo punto, mettete gli strofinacci da sbiancare in ammollo per circa 30 minuti prima di lavarli procedendo con il comune lavaggio in lavatrice o a mano.

I vostri strofinacci saranno bianchi, freschi e profumati!

N.B Fate attenzione a maneggiare la pentola con acqua bollente perché potreste scottarvi.

Acqua ossigenata

Se dopo i rimedi visti finora, le macchie gialle sono ancora lì, allora abbiamo noi la soluzione che fa per voi: l’acqua ossigenata, un ingrediente che seppur non sia propriamente naturale, è comunque ecologico e può essere utilizzato, quindi, per rendere bianchi come nuovi i vostri strofinacci.

Vi basterà aggiungere un cucchiaio di acqua ossigenata in una bacinella con acqua o in lavatrice e procedere come già visto sopra.

N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata solo con gli strofinacci bianchi e di essere certe che non ci siano altri capi in lavatrice; l’acqua ossigenata, infatti, potrebbe scolorirli.

Avvertenze

Consultate sempre le etichette per trovare le temperature di lavaggio ottimale.