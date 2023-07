Un soprannome che la dice davvero lunga su questa pianta… L’espressione Lingua di Suocera, con cui ci si riferisce alla Sansevieria, deriva dalla forma delle sue foglie alte e sinuose simili lingue, ma anche dalla sua rinomata resistenza.

Pianta grassa, appartenente al gruppo di quelle che preferiscono gli ambienti interni, la lingua di suocera è la preferita da chi si sta avvicinando al mondo delle piante e ne vuole una forte e poco esigente.

Può capitare, però, che le sue foglie, così belle, inizino a diventare gialle. Come fare per rimediare? Scopriamolo insieme.

Innaffiala di meno

Uno dei motivi principali dell’ingiallimento delle foglie della sansevieria è un eccesso d’acqua. Forse, proprio perché le temperature stanno aumentando, hai innaffiato un po’ troppo.

In questo caso, interrompi ogni innaffiatura per un po’, almeno fino a che il terriccio non si asciughi del tutto. In generale, dovresti sempre ricordare di innaffiare questa pianta solo quando il terreno non sia più umido.

Importante, se la pianta è posta su di un sottovaso, è non lasciare mai acqua ristagnante. Svuota il sottovaso o aumenterai il rischio che le radici comincino a marcire.

Concimala

Chi l’ha detto che le piante grasse non hanno bisogno di essere concimate? La lingua di suocera può avere le foglie gialle a causa della carenza di sostanze nutritive presenti nel terreno.

Puoi concimarla con un fertilizzante per piante grasse, con un buon contenuto di azoto, fosforo e potassio. In alternativa, utilizza concimi naturali, come ad esempio fondi di caffè, naturalmente ricchi di azoto, da sbriciolare e spargere sulla superficie del terreno.

Pulisci le sue foglie

A volte le foglie gialle sono di questo colore poiché attaccate da parassiti o semplicemente sono sporche e non riescono ad assorbire abbastanza luce dall’ambiente circostante.

Prendi la sana abitudine di pulire le foglie almeno una volte ogni settimana o ogni due. Utilizza un composto a base di sapone di Marsiglia (30 grammi in scaglie) e acqua (500ml), passandolo sulle foglie con l’aiuto di un batuffolo di cotone imbevuto. Ti basterà una sola passata per prevenire le infestazioni di parassiti, come afidi e cocciniglia, e per rimuovere eventuale polvere presente sulle foglie.

Ripara dal vento

Tieni la tua sansevieria esposta al vento o agli spifferi? Le foglie gialle possono essere un campanello d’allarme relativo a uno stato di sofferenza di questa pianta e una delle cause può essere proprio il fastidio causato dal vento.

Se tieni la pianta all’esterno, magari nei mesi caldi, tienila a ridosso di un muro o comunque in una posizione riparata dal vento. Se la tieni in casa, fai attenzione a non tenere finestre e porte aperte quando ci sia un passaggio d’aria intenso o frequente.

Rinvasala

Crescere in alto, sempre più in alto! Certo, le foglie della lingua di suocera crescono molto in altezza, soprattutto nella stagione calda, ma a crescere sono anche le sue radici che, ovviamente, non vediamo poiché sotto il terreno.

Se le radici stanno strette, la pianta può soffrire e le sue foglie possono cominciare a ingiallire, a volte addirittura a piegarsi e cadere. La soluzione è semplicissima: dovrai solo rinvasare la tua pianta.

In generale, rinvasa la tua sansevieria ogni anno o, almeno, ogni due anni. Il momento migliore per rinvasare è agli inizi della primavera.