Lucidalabbra naturale fai da te per San Valentino!

Le labbra nutrite e idratate rendono il nostro volto più rimpolpato e pieno di vita. Quando le coloriamo, poi, danno tutta un’altra luce al viso, rendendoci più belle.

Con l’inverno, però, le nostre labbra potrebbero screpolarsi e non avere più un bell’aspetto. Noi tutte tendiamo, così, ad utilizzare prodotti commerciali per curarle e tenerle sempre idratate.

Ma che ne dite di un prodotto tutto naturale da realizzare da sole a casa?

E…siccome si sta avvicinando la festa degli innamorati, il lucidalabbra fai da te potrebbe essere il prodotto giusto per avere labbra morbide a prova di bacio!

Quindi, scopriamo subito insieme come realizzare questo lucidalabbra fai da te con ingredienti semplici e in maniera veloce per avere labbra perfette per San Valentino!

N.B Vi consigliamo di non utilizzare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Consultate un medico in caso di gravidanza e allattamento

Ricetta

Per preparare questo lucidalabbra fai da te, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

2 cucchiaini di olio di ricino

Mezzo cucchiaino di burro di karité

Colorante alimentare rosa o rosso (se preferite)

Versate, quindi, in una ciotola il burro di karité e l’olio di ricino e amalgamateli bene.

A questo punto, se lo preferite, potete aggiungere il colorante alimentare rosa o rosso per aggiungere un po’di tinta e per rendere il vostro lucidalabbra colorato.

Aggiungete il colorante in base all’intensità del colore che volete raggiungere.

In alternativa al colorante alimentare, potete anche utilizzare della polvere di barbabietola essiccata. Mescolate, quindi, il tutto e versate il composto in un piccolo contenitore a chiusura ermetica.

Utilizzate una piccola spatola per rimuovere il lucidalabbra in eccesso dal contenitore e per livellarlo in modo uniforme.

A questo punto, il vostro lucidalabbra è pronto per essere utilizzato!

Come decorare

Se, invece, si tratta di un regalo, sbizzarritevi per creare confezioni belle in cui avvolgere il contenitore.

Potete utilizzare un piccolo sacchetto decorato con fili rossi, oppure una piccola scatola.

Vi consigliamo di utilizzare sempre cose che già avete in casa che potete riciclare.

Come applicare

Per l’applicazione, basta procedere come se steste mettendo il comune rossetto o lucidalabbra. Utilizzate direttamente il dito e prendete una quantità discreta del prodotto.

A questo punto, passatela sulle vostre labbra. Ed ecco che le vostre labbra saranno subito più idratate e piacevolmente colorate!

Potete applicare questo lucidalabbra anche sulle gote e sulle palpebre per dargli un po’ di colore e per illuminare il viso.

Modalità di conservazione

Potete conservare questo prodotto per circa tre mesi. Vi consigliamo di conservarlo in un contenitore di latta o di vetro.

Tenetelo sempre in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

Benefici ingredienti

Il burro di karité e l’olio di ricino sono due ingredienti provenienti dalla tradizione popolari molto efficaci per il benessere dei capelli, unghie e ciglia.

L’olio di ricino, infatti, è un ottimo idratante ed emolliente naturale molto utilizzato nella cosmetica naturale.

Il burro di karité, invece ha proprietà lenitive, calmanti ed emollienti che lo rendono perfetto per proteggere le labbra dagli agenti esterni quali vento e freddo. È molto efficace, quindi, contro le screpolature.

La combinazione di questi due ingredienti costituisce un idratante naturale in grado di donare un aspetto morbido, turgido e lucido alle vostre labbra!

Controindicazioni

Evitare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Consultare un medico se vi trovate in stato di gravidanza o di allattamento.

Ricette di bellezza

