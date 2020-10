Pelle rinata con la maschera scrub al melograno!

Con l’arrivo della stagione autunnale, la pelle necessita di molte cure.

In questo periodo, infatti, la pelle del viso risulta assai stressata per i cambiamenti stagionali e a volte può essere o eccessivamente secca o eccessivamente grassa.

Nonostante utilizziamo prodotti assai costosi, la nostra pelle sembra non essere mai al top.

Perciò, oggi, vi voglio consigliare una maschera scrub fai da te con un ingrediente che sicuro adorerete tutte: il melograno!

Il melograno, infatti, è un frutto autunnale non solo molto buono, ma anche molto efficace per la cosmesi naturale.

N.B Vi consigliamo, sempre, di non utilizzare i seguenti prodotti se avete allergia o ipersensibilità rispetto a una o più delle componenti.

Inoltre, vi suggeriamo di consultare sempre il vostro medico di fiducia in caso di allattamento e gravidanza.

Benefici del melograno

Il melograno è un frutto ricco di antiossidanti che aiutano a mantenere la pelle sana e giovane.

Inoltre, è molto efficace per eliminare le macchie scure sulla pelle e per prevenire l’iperpigmentazione. Ma soprattutto è assai efficace e benefico sia per la pelle grassa che per la pelle secca.

Lo scrub con il melograno, infatti, aiuta a mantenere la pelle liscia e a ridurre i punti neri. Esso, infatti, esfolia la pelle molto delicatamente, lasciando una pelle fresca e pulita.

Per pelli grasse

Per poter realizzare questa maschera avrete bisogno di:

due cucchiai di succo di melograno

2 cucchiai e mezzo di farina di ceci

1 cucchiai di gel di aloe vera

Procedimento

Innanzitutto, prendete i due cucchiai di succo di melograno e versateli in una ciotolina. Dopodiché, aggiungete due cucchiai e mezzo di farina di ceci e il cucchiaio di gel di aloe vera.

Poi, realizzate una pasta finissima di melograno, macinando o frullando una manciata di semi di melograno. Vi raccomandiamo di frullare fin quando non ci saranno più semi duri.

Macinate i semi del melograno fino a ottenere una pasta.

In seguito, mescolate bene tutti gli ingredienti.

La farina di ceci è un ingrediente importante in grado di assorbire l’olio in eccesso, prevenendo l’untuosità. Inoltre, essa rende la pelle radiosa e luminosa.

L’aloe, invece, ha una potente proprietà antinfiammatoria in grado di ridurre notevolmente l’acne. Inoltre schiarisce la pelle e aiuta anche ad alleviare le rughe e i segni dovuti all’acne.

Come applicarla

Innanzitutto, lavate prima accuratamente il vostro viso e asciugatelo con un asciugamano morbida.

Dopodiché applicate la vostra maschera scrub sia sul viso che sul collo e lasciatela agire per circa 30 minuti.

Infine, risciacquate con acqua fredda abbondante. Il vostro viso sarà all’istante liscio e setoso!

Maschera per pelli secche

Inoltre, esiste un’altra variante di questo scrub anche per pelli secche.

Ingredienti e procedimento

Per realizzare questa variante, avrete bisogno di :

1 cucchiaio di latte

Mezza tazza di pasta di melograno

1 cucchiaio di cacao in polvere

Un cucchiaino di miele

Prendete, quindi, la pasta di melograno e ponetela in una ciotolina. In seguito, aggiungete un cucchiaio di latte.

Mescolate gli ingredienti, dopodiché, aggiunge il cucchiaino di miele.

Aggiungete ora un cucchiaino di miele alla pasta di melograno

Infine, aggiungete il cucchiaio di cacao in polvere e mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Come applicarla

A questo punto, la vostra maschera scrub è pronta. Procedete prima lavando il viso con un detergente delicato. Asciugatelo, poi, con un asciugamano morbido.

In seguito, applicate la vostra crema scrub su tutto il viso e il collo e lasciatela agire per circa 20 minuti.

Dopodiché lavate il viso con abbondante acqua fredda per rimuovere la maschera. Se avrete arrossamenti in seguito alla maschera, applicate una crema idratante.

N.B Vi raccomandiamo sempre di non applicare la maschera nella zona del contorno occhi.

Proprietà

Questo scrub è particolarmente adatto alle pelli secche.

Il miele, infatti, è un ingrediente molto utile contro la disidratazione. Esso, infatti aiuta a mantenere il corretto tasso di umidità epidermica. Per questo è molto idratante e utile per pelli secche.

La polvere di cacao, invece, è molto efficace per riparare in profondità la pelle. Inoltre, la rende morbida ed è buon rimedio contro la secchezza.

Il latte, invece, è conosciuto come un ottimo idratante. Infatti è ricco di nutrienti che mantengono la pelle morbida e liscia.

Inoltre, le sue virtù idratanti forniscono una ricca idratazione alla pelle secca.

Avvertenze

Vi consigliamo, sempre, di non utilizzare i seguenti prodotti se avete allergia o ipersensibilità rispetto a una o più delle componenti.

Inoltre, vi suggeriamo di consultare sempre il vostro medico di fiducia in caso di allattamento e gravidanza.

Altri consigli di bellezza!

Se volete altri consigli per una pelle sempre al top, vi consigliamo altri post interessanti: