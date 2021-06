Sai che il pomodoro è un ringiovanente naturale? Ecco 3 MASCHERE per te!

Il pomodoro, da sempre, è un alimento molto utilizzato in cucina per preparare piatti gustosi e saporiti. È, infatti, alla base di quasi tutti i nostri piatti preferiti. Ma chi l’avrebbe mai detto che era altrettanto efficace in cosmesi?

Ebbene sì! Il pomodoro sembra essere molto benefico applicato sulla pelle poiché ne ritarda l’invecchiamento precoce ed ha un potente effetto antiage.

Oggi, quindi, vogliamo svelarvi 3 maschere al pomodoro che potete fare da sole a casa in grado di rendere la vostra pelle perfetta! Vediamo insieme come prepararle!

Maschera schiarente

La prima ricetta che vogliamo suggerirvi è quella con il pomodoro e il limone.

Questa maschera vi aiuterà a sbiadire le macchie e a schiarire il tono della pelle in quanto sia il limone che il pomodoro hanno proprietà schiarenti e sono in grado di uniformare l’iperpigmentazione della pelle.

Per prepararla, avrete bisogno solo di:

1 pomodoro maturo

2 cucchiaini di succo di limone

Iniziate, quindi, con il frullare il pomodoro fino ad ottenere una consistenza simile alla “passata”.

Unitelo, poi, con i due cucchiaini di succo di limone. Cercate di utilizzare il succo di limone appena spremuto per risultati migliori. Mescolate gli ingredienti per amalgamarli bene. A questo punto, utilizzate un batuffolo di cotone pulite e immergetelo nella miscela ottenuta.

Passate, quindi, il batuffolo su tutto il viso e anche il collo se preferite. Lasciare la maschera in posa per circa 10 minuti. Infine, risciacquate con acqua fredda e asciugate il volto delicatamente con un asciugamano morbido.

Il pomodoro è un ingrediente ricco di antiossidanti e di vitamine del gruppo B, in grado di dissolvere le macchie scure e di levigare la pelle ruvida.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Inoltre, è davvero efficace per rallentare il processo di invecchiamento della pelle e per combattere i radicali liberi responsabili delle rughe. Grazie al magnesio, poi, renderà la vostra pelle giovane e radiosa!

Il limone, invece, è un astringente naturale, in quanto riduce i pori dilatati. È molto utile anche per sbiadire macchie scure e cicatrici da acne.

Maschera illuminante

Questa maschera al pomodoro è invece efficace per chi ha voglia di illuminare la pelle spenta.

Tutto ciò che vi occorre è:

1 pomodoro maturo

1 cucchiaino di miele

Frullate il pomodoro fino ad ottenere una passata omogenea. A questo punto, aggiungete il miele.

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti fino ad amalgamarli bene. A questo punto, applicate la miscela sul viso e lasciatela agire per circa 15 minuti così da renderla più efficace.

In seguito, lavate con abbondante acqua fredda e tamponate delicatamente il viso con un asciugamano morbido. La vostra pelle sarà più luminosa che mai!

Questa maschera illuminante conferirà alla vostra pelle un aspetto luminoso, grazie all’alto contenuto di licopene nel pomodoro, che illumina naturalmente la pelle e la protegge dai raggi UV.

Allo stesso modo, anche il miele ha proprietà schiarenti e illuminanti per la pelle. Inoltre, idrata la pelle in profondità e la protegge dai radicali liberi.

N.B Vi consigliamo di utilizzare sempre il miele biologico grezzo così da evitare l’aggiunta di altre sostanze non naturali.

Maschera ringiovanente

Per una pelle più giovane, invece, potete realizzare questa maschera con pomodoro e cetriolo.

Prendete, quindi:

1 pomodoro maturo

Metà cetriolo

Lavate e pelate il cetriolo. Poi, frullatelo fino ad ottenere una pasta cremosa. Fate lo stesso anche con il pomodoro. A questo punto, amalgamate i due ingredienti e applicate la miscela sulla pelle con un leggero movimento circolare.

Lasciate riposare per 15 minuti, poi, risciacquate con acqua abbondante. Infine, asciugate delicatamente con un asciugamano morbido.

Il cetriolo è ricco di antiossidanti, in grado di idratare la pelle e rinfrescarla. Inoltre, è davvero efficace per detergere e pulire i pori in profondità.

Infine, ha proprietà schiarenti che aiutano ad attenuare le macchie e a levigare la pelle e le piccole rughe. Insomma, una pelle subito più sana con questa maschera fai da te!

Altri consigli utili

Potete conservare le vostre maschere in frigorifero per un massimo di tre giorni. Ovviamente, però, gettatele subito via in casi di cattivi odori.

Vi consigliamo, inoltre, di fare delle inalazioni di vapore così da facilitare maggiormente la penetrazione della maschera grazie all’apertura dei pori.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo di queste maschere in caso di allergia o ipersensibilità a una o più componenti degli ingredienti proposti.

Consultate un medico in caso di gravidanza e allattamento.

Rimedi di bellezza fai da te

Se volete provare altre ricette di bellezza fai da te, vi consigliamo altri post interessanti: