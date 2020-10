A volte, per una serie di motivi non sempre facilmente riconoscibili, la vostra pelle può diventare secca. In realtà, potresti avere anche una pelle naturalmente secca per sua tendenza.

Può anche capitare, inoltre, che puoi sviluppare di tanto in tanto la pelle secca nonostante tu abbia una pelle tendente ad essere grassa.

La pelle secca può colpire qualsiasi parte del tuo corpo anche se essa colpisce comunemente viso, mani, braccia e gambe.

Perciò, se vi ritrovate con la pelle secca, squamosa e screpolata, è ora di correre ai ripari!

In che modo? Idratandola e nutrendola con impegno e costanza!

Nonostante vi sembra un inestetismo di non facile risoluzione, sarete felici di sapere che esistono dei rimedi naturali molto efficaci per rendere la vostra pelle più idratata.

Per questo oggi vogliamo proporvi una ricetta per preparare un’ottima maschera fai da te che renderà la vostra pelle idratata e sarà un ottimo alleato contro la secchezza!

N.B Vi ricordiamo sempre di non utilizzare i seguenti prodotti in caso di allergie o di ipersensibilità a una delle componenti del prodotto.

Come si prepara

Preparare la maschera che vi stiamo per consigliare è davvero molto semplice e immediato, poiché gli ingredienti di cui avete bisogno sono ingredienti che facilmente avete in casa o, in ogni caso, facilmente reperibili.

Vediamoli insieme.

Ingredienti:

tuorlo d’uovo

1 cucchiaino di miele

un cucchiaio di olio di rosa mosqueta

Iniziate, quindi, col mettere in una ciotola il tuorlo d’uovo, il cucchiano di miele e il cucchiaino di olio di rosa mosqueta.

Dopodiché, mescolate tutto fino a quando non si sarà formato un composto omogeneo pronto per l’uso.

Siete quasi pronte per l’utilizzo!

Come si applica

Prima di procedere all’applicazione della maschera è necessario detergere il viso accuratamente in modo che non abbiate più tracce di make up e in modo che sia totalmente pulito.

Abbiate cura di asciugarlo delicatamente tamponando il viso con un asciugamano morbida.

Quando la pelle sarà totalmente asciutta, spalmate sulla pelle del viso il composto appena realizzato utilizzando un pennello.

Tenete in posa la maschera per circa 10 minuti. Dopodiché rimuovetela con acqua tiepida abbondante e con una spugnetta morbida per il viso.

Asciugate, poi, il viso con un asciugamano morbido e tamponate delicatamente.

La vostra pelle sarà istantaneamente nutrita e più morbida al tatto!

Proprietà della maschera

Gli ingredienti naturali di questa maschera sono ricchi di proprietà: scopriamole insieme!

Il miele è prezioso per la rigenerazione della pelle e tra le sue numerose virtù figura la sua potente azione idratante ed energizzante.

Il miele, infatti, nutre la pelle in profondità e contrasta la secchezza cutanea grazie alla proprietà igroscopica (ovvero la capacità di assorbire e trattenere l’acqua).

Il tuorlo dell’uovo è anche esso un grande alleato della bellezza, poiché si rivela essere ottimo per la riparazione dei tessuti e, grazie alle proteine e ai suoi acidi grassi, agisce sulla pelle secca e danneggiata, mantenendola idratata e nutrita.

L’ olio di rosa mosqueta è molto utilizzato nella cosmesi per le sue proprietà sublimi soprattutto nella cura della pelle.

E’ un olio ricchissimo di beta carotene, il quale, come tutti sappiamo, è molto utilizzato per contrastare gli effetti sulla pelle dovuti all’eccessiva esposizione solare.

Inoltre, contiene acido linoleico e acido oleico che hanno una forte funzione idratante e servono per rendere la pelle più elastica e nutrita.

Infine, dato la sua capacità di assorbimento, è un olio di base utilizzato per portare in profondità i principi attivi degli oli con cui viene combinato.

Da ricordare…

Infine, ci preme ricordarvi che alla base di una buona idratazione della pelle vi è innanzitutto la cura dell’alimentazione e non solo l’utilizzo di prodotti da applicare.

È necessario, infatti, bere molta acqua o altri liquidi e mangiare molti cibi a base di acqua al fine di nutrire e idratare la vostra pelle dall’interno. Inoltre, è raccomandabile evitare cibi ricchi di sale.

Si consiglia, inoltre, di accertarsi sempre che l’olio di rosa mosqueta sia naturale al 100%, in modo da ottenere una maschera fai da te totalmente naturale.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo della maschera in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Il parere di un dermatologo è importante soprattutto in caso di pelli molto delicate o problematiche.

Chiedere un parere medico anche in caso di gravidanza e allattamento.

Altri consigli

