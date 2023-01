Menomale esistono i termosifoni! Questi caloriferi, infatti, ci proteggono dal freddo dell’inverno e ci fanno trovare ambienti belli caldi che sembrano accoglierci come in un abbraccio.

È importante, però, tenerli sempre puliti per evitare di diffondere in casa polvere e sporco che tendono ad accumularsi al suo interno.

E come fare? Semplice, con il metodo della brocca! A tal proposito, oggi vedremo insieme come provare questo metodo per pulire il termosifone da cima a fondo!

Prima di iniziare

Innanzitutto, è bene prepararci al meglio a questa pulizia evitando di diffondere lo sporco ovunque. Sarebbe bene, infatti, mettere degli asciugamani sia sotto al termosifone sia dietro, per non trasferire la polvere sul pavimento e sulle pareti.

A tal proposito, vi consigliamo di fare uso di asciugamani vecchi o già sporchi e di metterli uno sull’altro così da creare uno strato abbastanza spesso. A questo punto, posizionate una bacinella sugli asciugamani e spostatela man mano che lavate il termosifone in modo da raccogliere lo sporco che cade!

Infine, ricordatevi sempre di spegnere i termosifoni per procedere con quest’operazione di pulizia in maniera sicura e protetta e di accenderli solo quando saranno completamente asciugati. E ora che aspettiamo? Passiamo alla pulizia completa del nostro termosifone in modo da averlo pulito da sopra a sotto in un batter d’occhio!

Come fare

Il metodo della brocca è davvero molto efficace in quanto richiede pochi ingredienti e poco tempo! Tutto ciò di cui avrete bisogno, infatti, è:

1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia

1 tazza di aceto bianco d’alcool

Acqua calda

Una brocca

In una brocca, quindi, aggiungete l’aceto bianco e l’acqua calda demineralizzata, dopodiché versate anche le scaglie di sapone in pezzetti piccoli in modo da facilitare il loro scioglimento.

A questo punto, mescolate il tutto con un cucchiaio in legno e, facendo molta attenzione a centrare il foro, versate la miscela in ogni fessura del termosifone, ricordandovi di spostare la bacinella man mano per raccogliere l’acqua sporca.

Infine, non vi resta che far scorrere l’acqua nella fessura e asciugare le gocce sulla parte esterna del termosifone servendovi di un panno morbido. Noterete che l’acqua nella bacinella sarà sporca e piena di polvere mentre il vostro calorifero sarà pulito come non mai!

Ciò che rende questo rimedio molto efficace è il getto di acqua versato direttamente nella parte interiore del termosifone e, soprattutto, la scelta degli ingredienti, quali l’aceto e il sapone di Marsiglia. Entrambi, infatti, oltre a pulire e smacchiare, hanno il potere di formare una patina in grado di ritardare la comparsa di ulteriore polvere!

Come asciugarlo

Una volta visto come pulire all’interno il termosifone, vediamo ora come asciugarlo accuratamente per evitare di lasciare gocce di acqua al suo interno che potrebbero anche provocare cattivi odori. A tal proposito, vi suggeriamo di provare il metodo del nodo, in grado di rimuovere anche eventuali residui di polvere ancora attaccati.

Prendete, quindi, un panno elettrostatico come quelli che utilizzate per rimuovere la polvere sulle superfici, dopodiché fate un nodo su una delle estremità fino a formare una sorta di “manico” a questo strumento di pulizia.

A questo punto, infilatelo negli spazi tra i singoli elementi del termosifone e fatelo scivolare fino a giù tirando la “coda” del nodo. Il vostro termosifone sarà pulito come non mai!

N.B Ovviamente, vi consigliamo di cambiare il panno di tanto in tanto quando si bagna molto o si sporca molto di polvere.

Avvertenze

Vi ricordiamo che è importante effettuare i passaggi descritti prima di usare il metodo descritto, soprattutto se si posseggono pavimenti in marmo o pietra naturale.