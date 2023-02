Quando è inverno e il tempo è molto umido, potrebbe essere un gran problema lavare a terra in quanto non è sempre possibile lasciare le porte per tanto tempo per far, poi, asciugare il pavimento.

Per non parlare, poi, del fatto che diventa anche difficile sbracciarci e bagnare continuamente le mani nel secchio contenente acqua considerando il freddo.

Per questo, oggi vi suggeriamo il metodo del panno per pulire velocemente a terra quando il tempo è umido senza subire il freddo!

Prima di iniziare

Innanzitutto, prima ancora di procedere con il lavaggio dei pavimenti, è bene effettuare un’operazione di rimozione della polvere e dei residui più ingombranti.

Pertanto, servitevi dell’aspirapolvere o della classica scopa, in modo da eliminare gli accumuli di sporco sul pavimento ed evitare di spostarli da una parte all’altra della superficie o di farli indurire a contatto con l’acqua.

Passate, quindi, accuratamente questi strumenti sul pavimento, avendo cura di pulire anche gli angoli più nascosti. E ora, non vi resta che preparare la miscela da utilizzare per il nostro metodo in modo da lavare il pavimento in maniera facile e veloce!

Preparazione

Per rendere efficace questo rimedio, vi suggeriamo di realizzare una sorta di detersivo per pavimenti fai da te, il quale contiene ingredienti casalinghi e naturali e che sicuramente già avrete in dispensa.

Vi basterà, infatti, versare circa 25 ml di sapone di Marsiglia liquido in 750 ml di acqua e aggiungere, poi, 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale della fragranza che preferite maggiormente. Sebbene la scelta sia libera, vi suggeriamo di prediligere l’olio essenziale dalle fragranze più fresche e agrumate come il limone, l’arancia, il mandarino, o la lavanda (soprattutto per le camere da notte).

A questo punto, mescolate il tutto fino ad ottenere una miscela omogenea, travasatela in un flacone con spray e lasciate riposare per almeno una giornata per far impregnare l’odore.

Il giorno dopo non vi resta che provare il metodo del panno per avere i pavimenti super puliti e privi di polvere e sporco! Sia il bicarbonato che il sapone di Marsiglia, infatti, sono ingredienti noti non solo per le loro proprietà smacchianti ma anche per la capacità di prevenire la formazione della polvere!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Come fare

E ora…proviamo il nostro trucchetto! Iniziate, quindi, con il prendere un panno in microfibra e una scopa piatta, ovvero una di quelle scope acchiappa polvere su cui di solito infiliamo i panni elettrostatici. Dopodiché, infilate il panno nel bastone della scopa e avvolgetelo intorno allo spazzolone, come fate usualmente quando volete lavare a terra.

A questo punto, spruzzate la miscela per pavimenti che avete realizzato precedentemente sul panno, avendo cura di non esagerare con la quantità e…passate il panno sulla superficie del vostro pavimento più volte fino a rimuovere eventuali macchie.

E voilà: non solo il vostro pavimento sarà pulito in un batter d’occhio, ma anche la vostra casa sarà super profumata con un minimo sforzo! Come se non bastasse, poi, il pavimento non si bagnerà per cui non dovrete aspettare che si asciughi!

Avvertenze

Il detersivo per pavimenti fai da te qui proposto è adatto per ogni tipologia di pavimento in quanto contiene ingredienti delicati e non aggressivi. Tuttavia, accertatevi sempre che il vostro pavimento non sia eccessivamente delicato e non necessiti di detergenti particolari. Vi sarà utile provare sempre prima in un angolino nascosto.