Come togliere la Muffa sia dai Tessuti che dai Muri?

Generalmente la muffa è una macchia che vediamo nella doccia, in lavatrice, in lavastoviglie, sui muri e così via.

In realtà, se si trascurano anche i mobili o i cassetti dove riponiamo la biancheria da letto, strofinacci o il corredo, possiamo vedere che colpisce anche i tessuti.

Sicuramente vederla su un lenzuolo e sugli strofinacci è un vero incubo, ma per fortuna ci sono delle soluzioni adatte!

Oggi vedremo in particolare come toglierla sia dai tessuti che dai muri con alcuni rimedi naturali semplici semplici!

Aceto

Quando si parla di muffa sui muri e soprattutto sui tessuti non possiamo non menzionare per primo un antico rimedio della Nonna, l’aceto!

Lo usavano quando vedevano il corredo particolarmente annerito o, appunto, con le macchie di muffa e tornava come prima in poco tempo.

Bene, per i tessuti dovrete metterli in ammollo in acqua calda e 2 bicchieri d’aceto, lasciate per tutta la notte e poi risciacquate ripetutamente.

Nel caso dei muri, invece, dovrete inumidire un panno in microfibra e poi aggiungere qualche goccia d’aceto. Poggiate sulla zona interessata, lasciate agire per qualche minuto e poi strofinate delicatamente per togliere la muffa.

Acqua ossigenata

Anche se può sembrare abbastanza bizzarro come rimedio, l’acqua ossigenata è fantastica per mandare via le macchie ostinate come la muffa.

Nel caso dei tessuti, dovrete usarla soltanto per quelli molto chiari o bianchi, dunque state molto attenti a non metterla su indumenti scuri.

Inumidite il tessuto, mettete dell’acqua ossigenata sopra e strofinate delicatamente prima di mettere in lavatrice.

Per i muri dovrete procedere sempre bagnando l’ovatta con l’acqua ossigenata e poi poggiandola sulla macchia per una ventina di minuti.

Dopodiché andate a completare la pulizia togliendo lo sporco et voilà, il muro sarà come nuovo!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso a quello che è al centro di tantissimi rimedi naturali!

Il bicarbonato di sodio, come ben saprete, possiede un’azione abrasiva che rappresenta una delle ragioni principali per cui è tanto diffuso in casa.

Ed è per questo che lo potrete usare anche contro la muffa!

Per i tessuti fate una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Spalmatela sulla zona interessata, strofinate e poi lasciate seccare il composto, dopodiché toglietelo delicatamente con uno spazzolino e passate al lavaggio in lavatrice.

Fate lo stesso procedimento anche per i muri e togliete con un panno in microfibra per strofinare via la muffa.

Sapone di Marsiglia

Sempre in linea con i vecchi e amati rimedi della Nonna, c’è bisogno di menzionare necessariamente il sapone di Marsiglia!

Bisogna prenderlo per forza in considerazione quando, ahimè, ci si ritrova la muffa soprattutto sui tessuti.

Quello che dovrete fare è soltanto bagnare la zona del tessuto interessata e strofinare in modo continuo e delicato il panetto di sapone, dopodiché strofinateci sopra un panno e mettete in lavatrice.

Nel caso del muro, invece, dovrete diluire 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia in una ciotola con acqua, mettete il composto su una spugna morbida e tamponate sulla muffa.

Trascorsi 10 minuti sarà necessario risciacquare con un panno strizzato e far asciugare.

Percarbonato

Il percarbonato di sodio è un ingrediente molto incisivo sui tessuti ed è dotato di una grandissima efficacia in caso di macchie particolarmente ostili come la muffa.

Bisogna, però, fare un lavaggio di almeno 40° gradi per fare in modo che il percarbonato possa agire per bene, altrimenti la sua azione pulente non si attiverà.

Dunque mettete i tessuti interessati in una bacinella con acqua molto calda e 1 bicchiere di percarbonato di sodio, lasciate in ammollo per almeno 5 ore.

Strofinate sulle zone interessate e poi passate al lavaggio in lavatrice!

Per i muri non è indicato, quindi usate questo rimedio solo sui tessuti.

Limone

Concludiamo la lista dei trucchetti da usare contro la muffa su tessuti e muri con il limone!

Oltre a togliere per bene lo sporco, il limone darà anche un fantastico profumo, ideale per dare un tocco di freschezza ai vestiti e alla casa.

Quello che dovrete fare è semplicemente premere il succo di limone su un panno in microfibra inumidito e strizzato e tamponare sulla muffa, poi aspettate 1 ora e andate a strofinare sulla macchia del muro per toglierla.

Per quanto riguarda gli indumenti, invece, dovrete strofinare il limone direttamente sulla muffa, strofinare con in panno e poi passare al lavaggio in lavatrice.

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le pareti.