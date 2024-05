Stendere i panni è una delle faccende domestiche più comuni da svolgere, ma questo spesso non è sinonimo di saperlo fare nella maniera corretta e senza commettere errori.

Infatti, ci sono alcuni accorgimenti da mettere in atto per far sì che nostri preziosi capi d’abbigliamento non si rovinino e durino più a lungo.

Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni da non commettere quando si stendono i panni, per avere come risultato un bucato sempre perfetto e impeccabile.

Non scuotere i vestiti

Se volete risparmiare tempo in fase di stiratura, allora dovreste proprio considerare di dedicare qualche secondo in più a ciascuno dei vostri capi appena usciti dalla lavatrice, per impedire che si formino pieghe antipatiche.

Una volta lavati e pronti a essere stesi, allungate e stirate con le mani i vostri panni con cura prima di metterli sullo stendino ad asciugare per il tempo necessario.

In questo modo preverrete la formazione di pieghe e, se lo fate in maniera accurata, vedrete che questo metodo sarà efficace con i tessuti meno delicati, che non avrete neanche bisogno di stirare una volta asciutti.

Appendere i capi delicati

Ci sono alcuni capi particolamente dedicati che meritano un trattamento speciale e non vanno appesi come tutti quanti gli altri, per non rischiare di rovinarli.

Sto parlando della seta, del cashmere e della lana, che si deformano se vegono appesi allo stendino. Per evitarlo, una volta usciti dalla lavatrice, tamponateli con un asciugamano per assorbire l’umidità residua e non strizzateli mai.

Anche se richiede molto più spazio, lasciate questi tessuti ad asciugare distesi, senza appenderli, e vedrete che il risultato sarà impeccbile.

Non sovraccaricare lo stendino

Un altro errore da evitare è sovraccaricare lo stendino. Questo perché se i panni sono troppo vicini tra loro, si prolungherà il tempo di asciugatura perché l’aria non sarà in grado di circolare bene.

Il risultato? Rischierete che si generino cattivi odori dovuti all’umidità e che i vostri vestiti ne restino impregnati a tal punto da non poter essere indossati.

Quindi, anche se il tempo è tiranno, evitate di sovraccaricare la lavatrice e lo stendino, così eviterere sia la formazione di brutte pieghe, difficili da mandare via, che di cattivi odori.

Non prestare attenzione al sole

Siamo portati a credere che il sole sia il nostro migliore alleato per l’asciugatura dei nostri panni. Ma è davvero così o c’è qualcosa che dovreste sapere? I vestiti, in particolar modo quelli colorati, se esposti ai raggi diretti del sole, possono scolorire.

Il sole, soprattutto quello estivo, rovina i colori e fa perdere brillantezza. Inoltre, secca i panni, rendendoli ruvidi al tatto e indurendoli. Quindi fate sempre attenzione a non esporre i vostri vestiti direttamente ai raggi del sole.

Vi consiglio addirittura di girarli al contrario quando il sole è troppo forte, così da adottare un’ulteriore precauzione se qualche raggio dovesse puntare nella loro direzione.

Non badare al meteo

Sembrerà una cosa scontata, ma non lo è affatto. Quante volte vi è capitato di stendere i panni perché era una bella giornata, uscire di casa e dover rifare la lavatrice perché è venuto a piovere?

Quindi, non trascurate mai di dare un’occhiata al meteo, soprattutto ultimamente con questi repentini sbalzi di temperatura e cambiamenti climatici.

Perdere qualche secondo per controllare vi eviterà di rifare la lavatrice una seconda volta e sarete sicuri di poter lasciare i vostri vestiti ad asciugare quando uscite di casa.

Altri accorgimenti

Oltre agli errori da non commettere quando si stende il bucato, non dimenticate di prestare attenzione ad alcuni accorgimenti prima, cioè quando fate la lavatrice.

Vi consiglio vivamente di leggere bene le etichette e di lavare i panni alle temperature consigliate, così non rischierete di rovinare i tessuti.

Fate anche attenzione alla fase di stiratura, seguendo sempre le indicazioni delle etichette e impostando in base a queste la temperatura del ferro da stito.

Se seguirete questi consigli, otterrete un bucato sempre perfetto e allungherete anche la vita dei vosti capi, che dureranno più a lungo mantenendo la loro brillantezza.