Ogni quanto Cambiare le Lenzuola quando fa Caldo e la notte si suda?

In estate, si sa, tendiamo a sudare di più soprattutto di notte, impregnando di sudore la biancheria da letto che viene a contatto con il nostro corpo e raccoglie il sebo prodotto dalla nostra pelle.

Perciò, le lenzuola tendono a perdere velocemente la freschezza e il profumo di quando sono appena messe.

A questo punto, verrebbe da chiedersi: ogni quanto cambiare le lenzuola in estate per averle sempre fresche? Scopriamolo insieme!

Con quale frequenza

Come abbiamo già detto, le lenzuola vengono costantemente a contatto con i nostri fluidi corporei, tra cui non solo il sudore, ma anche gli oli naturali della pelle, i residui di saliva e così via.

Pertanto, in linea generale, sarebbe sempre bene cambiarle almeno una volta alla settimana durante l’anno. In estate, però, il discorso cambia in quanto le sudorazioni notturne dovute al caldo di questo periodo potrebbero far sporcare ancora più velocemente le lenzuola.

Per questo, vi suggeriamo di procedere con il loro lavaggio e il loro cambio ogni circa 3 giorni o, in ogni caso, almeno 2 volte a settimana.

Come lavarle

A questo punto, vediamo insieme come lavarle e rinfrescarle, utilizzando gli ingredienti giusti in grado di deodorarle nuovamente!

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme il sapone di Marsiglia con il bicarbonato, in quanto sono due ingredienti noti per le loro proprietà pulenti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che il sapone di Marsiglia è l’ingrediente base per realizzare lo smacchiatore universale.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia liquido e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio nella vaschetta del detersivo della lavatrice e procedere, poi, con un lavaggio delicato.

Ricordatevi, però, di leggere le etichette di lavaggio per non rovinare il materiale e di utilizzare acqua molto calda, cioè tra i 40 e i 60°, in quanto l’acqua calda aiuterà a rimuovere di più gli allergeni e i batteri.

Aceto bianco

Oltre al bicarbonato e al sapone di Marsiglia, anche l’aceto bianco è un ingrediente in grado di smacchiare e deodorare. Non a caso, viene utilizzato anche per rimuovere le macchie di sudore da lenzuola e cuscini.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente aggiungere mezzo bicchiere d’aceto nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio con un programma molto delicato.

Percarbonato di sodio

Infine, vediamo un ultimo ingrediente: il percarbonato di sodio, il quale è utile soprattutto per sbiancare senza ricorrere alla candeggina! Indicato soprattutto in caso di lenzuola macchiate con sudore, dovrete semplicemente aggiungere 1 misurino di percarbonato nel cestello e impostare una temperatura di almeno 40° in modo da far attivare la sua funzione sbiancante.

Le vostre lenzuola saranno bianche come la neve!

E per ammorbidirle?

E per ammorbidirle?

Federe dei cuscini

Non solo le lenzuola devono essere cambiate regolarmente ma anche le federe dei cuscini, che comunque raccolgono i liquidi corporei, le tracce di make up, il grasso e l’unto dei capelli sporchi, ecc.

Anche in questo caso, quindi, vi suggeriamo di cambiarle ogni 3 giorni in estate. Per pulirle, poi, dovrete versarle in una bacinella contenente due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido e due cucchiai di bicarbonato. Dopodiché, lasciatele in ammollo per qualche ora prima di risciacquarle per bene e farle asciugare.

E se ci sono, poi, macchie gialle di sudore, allora vi basterà realizzare una pasta sbiancante fai da te, mescolando insieme 2 cucchiai di bicarbonato, 2 cucchiai di sale e acqua ossigenata quanto basta fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Dopodiché, strofinatelo sulla macchia, lasciate agire per un po’ e risciacquate: le vostre federe saranno come nuove!

N.B Non utilizzare questa pasta su eventuali cuscini colorati, in quanto potrebbe sbiadirli.

Avvertenze

Prima di effettuare i lavaggi, leggete bene le etichette con le varie indicazioni.